鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-07 04:00

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 官微周二（6 日）發布消息，宣布 Model 3/Y/Y L 推出 7 年超低息購車方案，其中 Model 3/Y 首付人民幣 7.99 萬元起，月供可低至 1,918 元；Model Y L 首付 9.99 萬元起，月供可低至 2,947 元。

據《界面新聞》報導，特斯拉還表示，Model Y L 首次推出 5 年 0 息，首付人民幣 9.99 萬元起，月供可低至 3,985 元。

‌



近期特斯拉還在其他市場調整價格。12 月 31 日，特斯拉調降韓國 Model 3 轎車和 Model Y 運動型多用途車的價格，最高降幅達 940 萬韓元（約合 6,490 美元）。

其中 Model 3 高性能全輪驅動版現售價為 5,999 萬韓元，較此前 6,939 萬韓元的定價有所下降。兩款 Model Y 車型價格也下調約 300 萬韓元。

此舉可能旨在吸引消費者，為即將上市的新車型預熱。

特斯拉當前正面臨銷量下滑的壓力。官方公布的 2025 年第四季數據顯示，特斯拉當季生產超過 43.4 萬輛新車，較一年前下降 5.5%；交付超過 41.8 萬輛新車，下滑約 16%。

分析師認為，特斯拉 2025 年第四季銷量下降主要受美國聯邦政府提前在 9 月 30 日前終止電動車獎勵措施的影響。

就全年來看，特斯拉 2025 年全球交付汽車 163.6 萬輛，減少 8.6%，連續第二年交付量下滑。值得注意的是，這也是特斯拉有史以來首次在全年電動車銷量上被中國車廠比亞迪 (002594-CN) 超越。