一年前震撼市場！曾掀起西方科技股恐慌的DeepSeek現在怎麼了？

去年 1 月，名不見經傳的中國 AI 公司 DeepSeek 推出可與全球頂尖模型競爭的人工智慧 (AI) 新模型，瞬間引發西方科技股恐慌，如今一年過去，儘管 DeepSeek 陸續推出七款新模型，市場卻反應平淡，原因在於，這些更新多被視為「延續與整合」，而非新的衝擊浪潮。

去年 1 月 AI 股恐慌

CNBC 報導，DeepSeek 去年 1 月發布的模型曾震撼 AI 界。當時市場擔心這家相對不為人知的中國 AI 實驗室推出的新模型，可能挑戰美國在 AI 領域的主導地位，一些領先的西方科技公司股價暴跌，市場陷入恐慌。

輝達 (NVDA-US) 股價暴跌 17%，市值蒸發近 6,000 億美元。美國晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 也下跌 17%，艾司摩爾 (ASML-US) 單日下跌 7%。

11 個月過後，這些公司股價不僅收復失土，還持續攀高。輝達後來在去年 10 月成為首家市值達到 5 兆美元的公司，博通全年股價上漲 49%，ASML 股價上漲 36%。

顧能 (Gartner) 高級分析師 Haritha Khandabattu 說：「去年 1 月發布的 DeepSeek(R1) 造成廣泛且明顯的重新定價，因為它改變了全球對前沿模型成本曲線、以及中國競爭力的認知，並直接衝擊半導體與超大規模運算供應商的敘事。」

更新未再掀波瀾

在那之後，DeepSeek 已發布七個模型更新，但都未引發像 1 月那樣的市場波動。原因何在？

自去年 1 月以來，DeepSeek 的發布類型都是對 V3 和 R1 模型的更新，而非全新模型。

Khandabattu 指出，儘管 DeepSeek 近期發布的模型，在效率與能力上具有「可信的進步」，但市場視之為「延續與整合，而非新的衝擊波」。

算力受限影響新模型推出

分析師認為，DeepSeek 未推出新模型的部分原因是算力受限。

D.A. Davidson 資深分析師 Alex Platt 說：「算力一直是主要瓶頸。算法研究與架構創新能做的事有限。」

英國《金融時報》(FT) 曾報導，DeepSeek 之所以推遲原定 5 月發布的 R2 模型，原因在於使用自製華為晶片訓練時遇到挑戰。鑒於美國對輝達最強大的晶片實施出口管制，中國當局鼓勵 DeepSeek 使用這些晶片，以減少對美國的依賴。

《晶片戰爭》作者 Chris Miller 指出，過去幾年中國可獲得的算力受限，很大程度上是因為美國對晶片銷售的限制。「如果你想建造先進模型，就必須獲得先進算力。」

DeepSeek 本月早些時候發布的研究報告中，也承認與 Gemini 3 這類前沿封閉源模型相比，存在「某些限制」，其中包括算力資源。

美國 AI 領導地位穩固

西方前沿實驗室陸續發布新型高級模型，也讓市場對美國在 AI 領域的持續領導地位感到放心。

OpenAI 去年 8 月發布 GPT-5，Anthropic 推出 Claude Opus 4.5，Google 則在去年 11 月發布 Gemini 3。

顧能分析師 Arun Chandrasekaran 指出，這些提供者之間競爭激烈，不但模型快速發布，能力也逐步提升。因此，投資人對突如其來的同質化衝擊的擔憂已經減輕。

DeepSeek 仍可能帶來新衝擊

不過，仍有跡象顯示，DeepSeek 正準備推出更重要的新模型：該公司在除夕發布了一篇論文，說明更高效的 AI 模型開發方法。