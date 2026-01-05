鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-05 05:40

根據《巴隆周刊》報導，AI 是近年最熱門的投資領域，而為其提供動力的半導體行業，也持續成為高獲利市場。

隨著每年新一代 AI 晶片不斷問世，投資者需密切關注這些創新動態。以下是《巴隆》整理、2026 年 AI 晶片產業值得關注的幾項重大進展：

輝達持續領跑：推出 Vera Rubin 與 Rubin CPX GPU

作為 AI 晶片領域的領頭羊，輝達每年的處理器升級總能引領市場方向，2026 年也不例外，公司將推出全新 Vera Rubin 硬體。

輝達執行長黃仁勳表示，預計於 2026 年下半年問世的 Vera Rubin AI 伺服器，運算速度將達到現有最先進的 Blackwell Ultra 機型的 3.3 倍，採用 Rubin GPU 與 Vera CPU 共同提供動力。

此外，輝達計畫推出一款新型 GPU：Rubin CPX，專為「大規模上下文處理」設計，可高效支援軟體開發及影片生成等工作，且價格低於輝達其他 GPU 產品，有助於應對市場競爭。

在 Vera Rubin 正式發布前，市場同樣關注基於現有 Blackwell 硬體訓練的 AI 模型亮相。

同時，輝達每年三月舉辦的 GTC 大會也可能成為輝達股價的新動力，通常會在大會上更新產品路線圖與未來策略。

值得留意的是，輝達正加速整合 AI 晶片新創公司 Groq 的技術。

根據《華爾街日報》報導，輝達將支付約 200 億美元獲得 Groq 技術的非獨家授權，並提供薪酬方案吸引 Groq 員工加入。

Groq 專精於 AI 推理晶片，此舉有望強化輝達在這一細分市場的競爭優勢。

股市表現方面，上週五（2 日）早盤輝達股價一度上漲 3.1%，最終收漲 1.26%，報 188.85 美元，過去一年累計上漲約 33%。

超微半導體力圖突破：推出 Helios 伺服器機架

雖然超微半導體長期難以顯著撼動輝達的市場地位，但靠即將推出的 Helios 伺服器機架，2026 年可能成為公司逆轉局勢的關鍵一年。

這款 Helios 機架專為安裝 72 塊超微半導體 MI450 系列 GPU 而設計，預計將於 2026 年下半年正式上市。

超微半導體目前已吸引甲骨文 (ORCL-US) 與 OpenAI 成為客戶，並依據 Meta(META-US) 需求定制部分機架，顯示這家社交媒體巨頭可能成為未來合作對象。

下一步關鍵在於首次大規模部署能否順利。甲骨文表示，計畫自 2026 年第三季度起部署 5 萬顆超微半導體晶片，並有意於 2027 年進一步擴大合作規模。

後續訂單的規模，將在很大程度上取決於這次部署的實際成效。

股市表現方面，上週五超微半導體股價收漲 4.35%，報 223.47 美元，過去一年累計上漲約 78%。

博通專注 TPU 業務：外部合作成關鍵

與同行相比，博通的業績較難預測，因為公司主要為其他企業定制 AI 晶片，需依賴客戶的開發進度。

博通最重要的合作仍是與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 的關係，持續提供張量處理單元（TPU）相關技術支援。

今年一大變化是 TPU 有望對外供應。《華爾街日報》指出，AI 新創 Anthropic 已下兩批 TPU 訂單，總額達 210 億美元，Meta 也正洽談使用這些處理器。

若 Meta 合作落實，且 Anthropic 使用 TPU 的表現可媲美輝達硬體，將對博通大有利。

反之，若 Google 將更多設計工作內部化，或交由像聯發科等競爭對手設計，則可能帶來挑戰。

除了 TPU 業務外，博通也強調持續獲得 Meta、字節跳動（TikTok 母公司）等大客戶的定制晶片訂單。

目前市場也關注其與 OpenAI 的 10 吉瓦合作協議。博通高層曾在財報中警告，2026 年該合作帶來的營收可能有限，但市場仍期待正式合約的確認。

股市方面，上週五博通股價盤前一度上漲 1.6%，收盤漲幅回落至 0.44%，報 347.62 美元，過去一年累計上漲約 49%。

英特爾迎戰 AI 晶片市場：推出 Crescent Lake

在 AI 晶片競賽中，英特爾目前仍屬局外者，但在執行長陳立武（Lip-Bu Tan）領導下，公司希望 2026 年能有所突破。

英特爾計畫推出名為 Crescent Lake 的新一代資料中心 GPU，初期將面向客戶，但更大規模的發布可能要等到 2027 年。

這款產品定位於市場較低價位，專為 AI 推理設計（即從模型中生成答案，而非進行高強度訓練），並針對風冷伺服器進行優化，而非液冷系統。

雖然輝達的 50 億美元投資為英特爾帶來了希望，但到目前為止，還沒有跡象顯示輝達會承諾使用英特爾的代工廠

《路透》近日引述知情人士消息稱，輝達曾測試過用英特爾的生產流程製造晶片，但隨後暫停了相關計畫。