2026-01-03

2026 年才剛開始，消費者卻已感受到荷包壓力。隨著人工智慧（AI）基礎建設持續擴張，從顯示卡、電腦到智慧型手機，幾乎所有消費電子產品都面臨價格上漲的壓力。

輝達顯示卡一夜飆到4千美！AI吸乾全球晶片產能、2026年全球消費者買單。(圖：Shutterstock)

近期市場傳出，輝達 (NVDA-US) 新一代旗艦顯示卡 RTX 5090 的價格已飆升至 4,000 美元以上，創下歷史新高。

不少海外網友直言，現在一張顯示卡的價格，已經超過人生第一輛汽車；也有人嘲諷，花一輛二手車的錢，換來的只是有限的效能提升。

市場分析認為，價格飆升並非單純的黃牛炒作，而是來自更深層的結構性問題：AI 正大量吞噬全球晶片產能。

根據供應鏈消息，為了建置兆美元等級的 AI 基礎設施，科技巨頭幾乎包下高階晶片與記憶體產能，造成嚴重的資源排擠效應。

這使一般消費市場能分到的晶片數量明顯減少，價格自然水漲船高。

這波衝擊不只影響電競族群。由於 AI 伺服器對高頻寬記憶體（HBM）與企業級 DRAM 的需求暴增，三星電子與 SK 海力士的訂單已全面爆滿，顯示卡與記憶體供應同步吃緊。

市場甚至已出現「2024–2026 全球記憶體短缺」的說法。

業界指出，並非記憶體廠商刻意漲價，而是未來數年的高階產能早已被 AI 客戶提前鎖定，消費級市場被迫邊緣化。

《金融時報》示警：電子產品恐再貴兩成

在產能轉向 AI 的情況下，晶片製造商自然優先供應利潤更高的資料中心需求，傳統 PC 與手機使用的通用記憶體產線遭到壓縮，進一步引爆供應鏈恐慌。

《金融時報》警告，受晶片短缺影響，2026 年消費者購買手機、電腦甚至家電，可能得多付 20% 成本。

戴爾科技 (DELL-US) 營運長 Jeff Clarke 也坦言，目前零組件成本的漲幅，為其職涯前所未見，而最終仍將轉嫁給消費者。

然而，這類防禦性的提前採購，反而進一步加劇市場緊張情緒，推升價格持續上揚，形成難以打破的惡性循環。

也因此，有市場分析師對前景持保守看法，直言 2026 年恐將成為消費電子產業最為艱困的一年。

屆時，消費者要煩惱的恐怕已不只是價格高低，而是即使願意付出更高成本，也未必能順利買到產品。

市場研究機構 TrendForce 預估，2025 年第四季 DRAM（涵蓋 HBM 記憶體）的平均合約價格，將較前一季大幅上揚約 50% 至 55%。

掌握全球約七成 DRAM 市占率的三星電子與 SK 海力士指出，市場對記憶體的需求已明顯超出其 2026 年可供應的產能水準。

其中，三星在上月已率先調高部分記憶體產品報價，漲幅最高達六成。

三星高層金載俊於 10 月財報說明會上直言，AI 伺服器相關需求持續快速擴張，且成長速度已遠遠超越整體產業的供應能力。

業界普遍認為，在供需長期失衡的情況下，最終增加的成本，恐怕仍將轉嫁至消費端。

晶圓資源重新分配 HBM 成為產能黑洞

業界普遍認為，2026 年半導體供應緊張的關鍵，不在於需求短期暴增，而是源自製造端無法突破的物理限制，尤其在記憶體晶片領域更為明顯。

隨著輝達 Blackwell 與 Rubin 架構 AI 加速器逐步量產，市場對 HBM3E 及下一代 HBM4 記憶體的需求快速放大，呈現近乎倍數成長。

相較之下，單顆 HBM 晶片在製造過程中所消耗的晶圓面積，約為傳統 DDR5 的三倍，使供應壓力進一步加劇。

然而，HBM 的擴產並非單純增加產線即可解決。由於其製程高度複雜，對晶圓資源的占用程度，遠高於一般消費型記憶體。

根據 SK 海力士與三星的製造資料，HBM4 採用了高難度的 TSV（矽通孔）堆疊技術，堆疊層數達 12 至 16 層，且基礎裸晶首次導入代工廠的邏輯製程。受限於技術成熟度，目前整體良率僅約落在 50% 至 60% 區間。

在此情況下，為了生產相同數量的可用記憶體位元，廠商必須投入遠多於標準 DRAM 的晶圓數量，形成所謂的「良率瓶頸」。

這種產能被迫轉移的結果，使得每一片用於生產 HBM4 的 12 吋晶圓，等同於從全球 DRAM 供應中，排擠掉多片原本可用於 PC 或手機記憶體的產能。

然而，在晶圓廠短期無法大幅擴產的前提下，整個產業正陷入一場無法雙贏的零和競爭。

資本支出高度集中 消費市場未能受惠

儘管多家半導體大廠近年紛紛公布規模驚人的資本支出計畫，但實際資金流向卻高度集中於 AI 相關基礎建設，對紓解一般消費性晶片供給吃緊的幫助相當有限。

以 SK 海力士為例，該公司規劃在 2026 年前，將先進 1c 奈米 DRAM 的產能放大至原本的八倍。

不過，這項擴充並非單純新增產線，而是透過製程轉換完成，也就是逐步汰換原有 DDR4 與 DDR5 產線，改為生產高階 HBM 所需的先進製程。

位於南韓清州的 M15X 晶圓廠原訂較晚投產，如今已被提前至 2026 年 2 月啟用，但新增的產能幾乎全數被鎖定，用於供應輝達所需的 HBM4 記憶體，對改善消費市場的記憶體供給幾乎沒有實質助益。

三星電子的布局方向亦大致相同。該公司正加快擴建平澤 P4 廠，目標是在 2026 年底前，將 HBM 月產能提升至約 25 萬片晶圓。不過，這波擴產同樣是以壓縮傳統 DRAM 產線為代價。

相關報告指出，隨著產能持續向 HBM 傾斜，2026 年傳統 DRAM 的供應成長幅度，預估僅約 16%，明顯低於過往平均水準，遠遠無法滿足 AI 以外市場的正常需求增長。

預付款鎖定產能 未來供應被提前瓜分

業界指出，推升 2026 年記憶體供應鏈緊張的另一項關鍵因素，在於「預付款鎖產能」的商業模式逐漸成為常態。

從財務數據來看，輝達以及主要雲端服務供應商，在 2025 至 2026 年期間的合約負債明顯攀升，反映出大量產能已被提前鎖定。

輝達更傳出簽下金額高達數十億美元的長期供應協議，以確保來自 SK 海力士與美光科技 (MU-US) 的 HBM 記憶體穩定供應。

此類安排，實際上改變了原本以現貨交易為主的記憶體市場結構，使之逐步轉向封閉化、合約化的供應體系。

在可用產能本就有限的情況下，這種結構性不對稱，直接推高了現貨市場價格波動，也成為記憶體價格失控的重要推力之一。

「記憶體寒冬」來襲 價格機制全面失序

隨著上游晶圓資源分配持續失衡，衝擊正快速向下游擴散，並在市場上引發被形容為「記憶體寒冬」的價格震盪。

多數分析認為，這波效應可能在 2026 年達到高峰，徹底改寫過去十多年來電子產品「效能持續提升、價格逐步下探」的發展軌跡。

與過往記憶體產業的景氣循環不同，2026 年面臨的問題並非短期供需錯配。以往缺貨往往源自天災或突發性需求，如今卻是 AI 基礎建設長期且持續的龐大需求，所造成的結構性供應不足。

從供應鏈角度來看，價格失控並非單一因素造成，而是多重機制相互放大的結果。

首先，高階 HBM 的產能優先配置，已使三星、SK 海力士與美光等三大原廠，將逾八成的先進 DRAM 晶圓資源投入 HBM 生產，壓縮了通用型記憶體的供應空間。

其次，標準 DDR5 與用於智慧型手機的 LPDDR5 產出同步下滑，直接影響 PC 與行動裝置市場。

在預期供給吃緊的情況下，下游 OEM 廠商自 2025 年底起陸續啟動提前備貨策略，加速消耗通路庫存。

最終，通路商與分銷體系開始惜售，導致 DDR5 模組及顯示卡用記憶體（GDDR6／GDDR7）的現貨價格短時間內大幅上揚。

這場供應緊縮不僅限於高階產品，而是逐步滲透至整個電子產業鏈的各個層面。

根據 Counterpoint 與 TrendForce 的評估，2026 年 DRAM 與 NAND Flash 的合約價格，預估將年增 40% 至 60% 以上，對終端市場形成沉重壓力。

在實際產品端，過去一度被視為平價配備的 32GB DDR5 記憶體套裝，到了 2026 年可能成為高價選項，一般使用者組裝 PC 的記憶體成本，恐怕將從 2024 年的約 100 美元，攀升至 300 美元以上。

固態硬碟同樣難以倖免。隨著 NAND 產能也被 AI 伺服器用於訓練與資料儲存所擠壓，2TB 與 4TB 等大容量 SSD 的價格跌勢預料將告終，轉而出現明顯反彈，使「全固態儲存」逐漸成為更昂貴的選擇。

顯示卡首當其衝 DIY 市場面臨崩解

在各類消費性電子產品中，獨立顯示卡（GPU）可說是受到「產能吸納效應」衝擊最為劇烈的品項。

隨著高階算力資源大量流向 AI 資料中心，原本屬於玩家與 DIY 市場的顯示卡供應被大幅壓縮。

市場上關於輝達下一代旗艦顯示卡 GeForce RTX 5090 的傳聞，幾乎成了 2026 年產業現況的縮影。

綜合外媒與供應鏈消息，這款原本定位於消費級市場的產品，其零售價格可能在 2026 年內飆升至約 5,000 美元，遠超過過往玩家可負擔的水準。

在價格與供應雙重壓力下，分析人士直言，傳統 DIY 顯示卡市場正逐步走向萎縮，甚至面臨結構性轉變。

手機與 PC 同步承壓 BOM 成本全面失控

相較於高價顯示卡，對多數消費者影響更深遠的，其實是智慧型手機與筆記型電腦價格的全面上行。

業界普遍認為，2026 年消費電子市場將進入一波不易察覺、卻持續累積的「隱形通膨」。

根據 Counterpoint Research 與 IDC 的分析，記憶體晶片（DRAM 與 NAND）長期以來約占智慧型手機總物料成本（BOM）的 15% 至 20%。然而到了 2026 年，這一結構恐將明顯改變。

以新一代旗艦機種，如 Samsung Galaxy S25 Ultra 與 iPhone 17 為例，研究指出，受 AI 基礎建設推升記憶體供需失衡影響，旗艦手機的 BOM 成本預估將年增 15% 至 20%。

同時，隨製程推進至 3 奈米甚至更先進節點，行動 SoC 本身的成本也已上升約兩成。

其中，行動裝置用 LPDDR5X 記憶體價格的大幅上漲，被視為關鍵壓力來源之一，市場預期漲幅可能超過 40%。

對於一款搭載 16GB RAM 與 512GB 儲存空間的高階手機而言，僅記憶體與儲存成本的增加，就可能額外墊高 30 至 50 美元，進一步擠壓品牌與消費者的承受空間。

成本壓力下的抉擇：調漲售價或壓縮規格

在零組件成本全面上揚的情況下，智慧型手機品牌正陷入進退兩難的局面。面對原料與記憶體價格齊漲，廠商的選項大致只有兩條路。

一方面，直接反映成本成為不可避免的選擇。市場分析指出，2026 年起，Android 旗艦機的平均銷售價格可能上調約 5% 至 10%。

另一方面，為了抑制售價漲幅，部分品牌可能選擇調整產品配置。過去幾年，手機記憶體幾乎每年翻倍成長，但這種趨勢在 2026 年恐將明顯放緩。

業界不排除，24GB RAM 的頂規版本將逐步退場，部分 Pro 級機型甚至可能維持在 12GB，而非如預期升級至 16GB。

這樣的策略，顯然與裝置上 AI 日益仰賴大容量記憶體的發展方向形成落差。

類似的壓力也正在 PC 產業浮現。近年來，PC 廠商積極推動「AI PC」概念，強調在本地端執行大型模型，這類應用往往需要至少 16GB，甚至 32GB 的系統記憶體。

然而，隨著 2026 年記憶體價格大幅攀升，大容量記憶體配置的成本變得難以負擔，使 AI PC 的普及面臨現實挑戰。

IDC 預估，在高記憶體成本壓力下，2026 年全球 PC 出貨量恐將年減約 9%。

即便是聯想、戴爾等一線品牌，也難以完全消化快速上升的成本。為維持毛利水準，部分 PC 廠商可能持續在入門機型上採用 8GB 記憶體配置，進一步限制 AI 功能在平價產品中的落地。

這樣的發展，形成了一個耐人尋味的矛盾：AI 軟體與應用需要更強大的硬體支援，但 AI 基礎建設對產能的高度吸納，反而推高了硬體門檻，使終端設備變得更加昂貴。

不少產業觀察人士認為，2026 年將成為半導體產業的重要分水嶺。在這一年，消費性電子不再扮演推動晶片技術與產能擴張的核心角色，取而代之的，是規模龐大且高度集中的 AI 基礎設施投資。

這場變化不只是一次景氣循環中的價格調整，而更像是一場長期、甚至可能是永久性的價值重塑。

在兆美元等級的 AI 建設浪潮下，科技巨頭透過算力推動生產力躍進，晶片製造商則創下歷史新高的獲利表現，而普通消費者，卻成了這場產業轉型中，最直接承擔成本的一方。