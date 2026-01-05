search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

2025全球研發投入榜出爐！亞馬遜首度登頂 華為擠下蘋果三星居第六 中國縮小與美差距

鉅亨網編譯陳韋廷

歐盟執委會近日發布《2025 年歐盟工業研發投資記分板》，對全球 2024 會計年度研發投入最高的 2000 家企業進行統計，這些企業的研發投資總額達 1 兆 4462 億歐元，其中排名前 50 位的公司投入 6330 億歐元，佔總投入的 44%。美國、中國、歐盟和日本的上榜企業數量領先，顯示全球研發競爭的激烈態勢。

cover image of news article
2025全球研發投入榜單出爐！亞馬遜首度登頂 華為擠下蘋果三星居第六 中國縮小與美差距（圖：Shutterstock）

在此次排名中，中國企業表現突出，尤其是華為位列全球第六，研發投入達 229.41 億歐元，佔其淨銷售額的 20.18%，彰顯華為在科技硬體領域的持續創新力。


中國互聯網巨擘騰訊排名第 20 位，研發投入為 93.21 億歐元，研發佔 10.71%，反映了軟體和電腦服務業的高強度投資。

阿里巴巴集團排名第 31 位，投入 75.36 億歐元，研發佔 5.74%，中國電動車大廠比亞迪排名第 37 位，研發投入 66.74 億歐元，佔 6.51%，在汽車和零件產業展現中國製造的升級趨勢。

此外，其他中國企業如小米排第 77 位、中興通訊第 80 名、百度第 82 位等也躋身百強，涵蓋科技、建築、通訊等多個領域。中國移動、中國建築、中國中鐵等央企同樣上榜，反映了中國在基礎建設和傳統產業的研發投入成長。

整體來看，中國企業研發投入總額和佔比均有提升，華為等重量級企業的強勢地位凸顯中國在全球創新版圖中的崛起。

報告指出，全球研發投入前十名多為美國企業，如亞馬遜、谷哥母公司 Alphabet 和微軟等，但中國企業的快速追趕​​值得關注。這不僅推動了中國經濟的轉型升級，也為全球科技發展注入新動力。隨著中國堅持創新驅動策略，未來中國企業在研發領域的表現可望更上一層樓。


文章標籤

研發投入華為亞馬遜谷歌小米比亞迪阿里巴巴騰訊

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1700-0.16%
美元/離岸人民幣6.9777+0.13%
美元/人民幣6.9829-0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty