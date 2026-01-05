2025全球研發投入榜出爐！亞馬遜首度登頂 華為擠下蘋果三星居第六 中國縮小與美差距

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 09:30

歐盟執委會近日發布《2025 年歐盟工業研發投資記分板》，對全球 2024 會計年度研發投入最高的 2000 家企業進行統計，這些企業的研發投資總額達 1 兆 4462 億歐元，其中排名前 50 位的公司投入 6330 億歐元，佔總投入的 44%。美國、中國、歐盟和日本的上榜企業數量領先，顯示全球研發競爭的激烈態勢。

2025全球研發投入榜單出爐！亞馬遜首度登頂 華為擠下蘋果三星居第六 中國縮小與美差距（圖：Shutterstock）

在此次排名中，中國企業表現突出，尤其是華為位列全球第六，研發投入達 229.41 億歐元，佔其淨銷售額的 20.18%，彰顯華為在科技硬體領域的持續創新力。

中國互聯網巨擘騰訊排名第 20 位，研發投入為 93.21 億歐元，研發佔 10.71%，反映了軟體和電腦服務業的高強度投資。

阿里巴巴集團排名第 31 位，投入 75.36 億歐元，研發佔 5.74%，中國電動車大廠比亞迪排名第 37 位，研發投入 66.74 億歐元，佔 6.51%，在汽車和零件產業展現中國製造的升級趨勢。

此外，其他中國企業如小米排第 77 位、中興通訊第 80 名、百度第 82 位等也躋身百強，涵蓋科技、建築、通訊等多個領域。中國移動、中國建築、中國中鐵等央企同樣上榜，反映了中國在基礎建設和傳統產業的研發投入成長。

整體來看，中國企業研發投入總額和佔比均有提升，華為等重量級企業的強勢地位凸顯中國在全球創新版圖中的崛起。