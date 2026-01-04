鉅亨網新聞中心 2026-01-04 21:50

本週重點國際財經大事包括：美國將公布 12 月非農就業與多項就業市場指標，此外，2025 年大放異彩的貴金屬行情，本週面臨指數再平衡帶來的賣壓，而南韓總統李在明將成為 2019 年以來第一位出訪中國的在位總統。

本週操盤筆記 (0105-0109)

1. 2026 CES

2026 年美國 CES(消費電子展) 將在週二 (6 日) 至週五 (9 日) 於拉斯維加斯舉行，發表會最快從週日 (4 日) 陸續展開。

隨著人工智慧 (AI) 發展進步，今年正式邁入「實體 AI」，各大科技巨頭將展示具有實體互動能力的機器人與高度整合的 AI 家電，展現 AI 技術在日常生活實際運用的各種情境。

本屆 CES 展主題將涵蓋 AI PC、AI 機器人、智慧家電、自駕車及企業解決方案，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰都將在開展前一天發表專題演講。



2. 美國 12 月非農就業

美國勞工部預定周五 (9 日) 公布 12 月非農就業數據，以及 JOLTS 職缺數和一些勞動市場指標。根據路透調查，12 月非農就業人口可能增加 5.5 萬人，而 11 月的增幅是 6.4 萬人，失業率上升到 4.6%，創逾四年新高。

分析師指出，如果就業市場開始出現顯著的下滑，代表經濟衰退比人們想像的近得多。投資人也擔心，假如非農就業報告過於疲軟，可能代表經濟問題比目前市場看到的更嚴重。

出於對勞動力市場的擔憂，聯準會 (Fed) 在 2025 年已連三度降息，但 12 月會議紀錄顯示，決策官員經過深入而細緻的討論，最終才決定降息，隨著官員對政策前景的分歧擴大，2026 年是否進一步降息仍不明朗。

聯邦基金利率期貨目前顯示，1 月底會議上降息的可能性很低，而 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率接近 50%。

3. 貴金屬多頭續航？1 月 8 日面臨指數再平衡壓力

貴金屬 2025 年一片榮景，黃金和白銀價格雙雙創新高，黃金創下 1979 年以來最大漲幅，白銀更締造史上最亮麗的 147% 年漲幅。不過，推升貴金屬行情短期內將因以下事件出現波動：彭博大宗商品指數將在 1 月 8 日 (周四) 至 1 月 14 日，進行再平衡。

這代表為了符合重新調整後的權重配置，投資人可能會賣出白銀以及黃金。

摩根大通分析團隊指出，彭博大宗商品指數進行再平衡，屆時可能透過期貨合約賣出約 38 億美元的白銀。不僅如此，黃金受到 2025 年價格上漲的影響，可能也會因此出現約 47 億美元的賣壓。

彭博大宗商品指數是全球主要商品指數之一，追蹤資金規模約 1090 億美元，每年更新一次目標權重，並於每年 1 月進行再平衡。至於即將到來的標普 GSCI 商品指數再平衡，摩根大通認為，這起事件引發的白銀賣出規模預料會小得多。

此外，美國將對關鍵礦產的關稅展開調查，可能在 1 月公布結果，而被列入關鍵礦產清單正是白銀過去一年大漲的主因，不難預料，調查結果將加劇白銀的價格波動。

4. 南韓總統訪中

南韓總統李在明預定周一 (5 日) 與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，將成為 2019 年以來第一位訪中的在任南韓總統。這次會面時機，正值雙方尋求穩定 2017 年南韓部署美國彈道飛彈防禦系統以來緊張的關係之際。