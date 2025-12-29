鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-29 20:40

摩根大通近期發布報告指出，在經歷了經濟和金融市場跌宕起伏的 2025 年後，美國勞動力市場雖然降溫，但預計將在 2026 年呈現先緩後快的趨勢。該銀行預測，2026 年上半年就業市場將面臨「增速緩慢得令人不安」的局面，隨後將在下半年好轉。

摩根大通預測：2026年就業市場將先抑後揚 上半年「增速緩慢得令人不安」(圖:shutterstock)

摩根大通經濟學家認為，2025 年就業動能喪失的原因，在於川普總統的關稅和貿易政策，造成了企業不確定性。首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，這種不確定性使得長期和短期商業規畫難以進行，導致裁員和招聘率雙雙偏低。企業在不確定未來六個月的走向時，不願意進行大幅度的擴大或縮減員工人數的改變。

‌



展望 2026 年上半年，摩根大通預計失業率將會攀升。造成初期增長緩慢的原因包括勞動力供應減少，這源於川普政府比預期更為積極的移民打擊與驅逐行動、人口老齡化，以及工人與學生簽證減少。

此外，勞動參與率相對持平。這些因素使得維持失業率穩定的每月新增就業人數 (即盈虧平衡率) 可能從 50,000 人降至僅 15,000 人。

摩根大通預計，失業率將在 2026 年初期達到峰值 4.5%，而遲發布的 11 月就業報告顯示，失業率已升至 4 年高點 4.6%。

人工智慧也是導致 2026 年初市場低迷的另一個因素。目前為止，雖然尚無跡象表明 AI 造成大規模失業，但 AI 已刺激了對設備、軟體和資料中心的大量投資，卻沒有創造相應數量的就業機會。摩根大通指出，部分受 AI 影響最深的行業，其就業增長速度已經放緩。

然而，經濟學家預測勞動力市場將在下半年扭轉局勢。Feroli 指出，即將到來的支持因素將阻止勞動力市場放緩，並重振明年的活動增長。這些利好因素包括更趨一致的關稅政策、川普的《大而美法案》帶來的減稅，以及聯準會的額外降息。

在總體經濟方面，摩根大通預計 2026 年 GDP 增長率為 1.8%，經濟衰退的可能性為三分之一，而通膨將保持黏性在 2.7%。AI 可能成為一個變數，若生產力效率增益實現速度快於通用技術通常所需的數年時間，可能帶來超出預期的 GDP 增長。