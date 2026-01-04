鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-04 13:00

直到不久前，希捷、威騰與美光在投資者眼中仍以價值股著稱。若在 2025 年元旦以本益比排名標普 500 成分股，WDC 以 8.2 倍排第 10 低，比主要業務為黃豆加工的邦吉公司 (Bunge Global)(BG-US) 略便宜。美光排名第 53，本益比 11.2 倍，Seagate 排第 59，本益比 11.6 倍。

換言之，雖然三者掌握了製造資料中心必需的奈米級晶片和儲存技術，股價仍偏低。

這三家被巴隆以「突然走紅三巨頭」形容的公司，都生產某種形式的電腦記憶體。WDC 與 Seagate 的產品是可長期儲存、所謂的「非揮發性記憶體」（nonvolatile memory），即使斷電也能保留資料，包括硬碟 (HDD) 與固態硬碟 (SSD)。

WDC 去年 2 月分拆 Sandisk 的 SSD 業務，但仍持有股份。HDD 在成本與容量上占優勢，但 SSD 在幾乎其他所有面向表現更優。Seagate 專供超大型客戶的 HDD 平台容量超過 30 TB，著重在電力與散熱管理上，下一代產品預定今年推出，容量將超過 40 TB。

美光生產 DRAM 和 NAND，在最近一季財報中，美光提到高頻寬記憶體 (HBM) 的市場規模可能從 2025 年的 350 億美元到 2028 年達 1000 億美元，每年成長約 40%。

巴隆指出，核心問題在於：AI 推動像輝達 (Nvidia) 這類處理器的需求，但若沒有記憶體，再強的處理器也無用武之處，因此記憶體需求隨之暴增。

過去，記憶體供應緊張時，價格上漲，客戶急忙重複下單，看似需求更強，但需求放緩後，庫存過多，價格暴跌，讓記憶體製造商苦不堪言。

然而這次的漲勢異常強勁。WDC、美光與 Seagate 在 2025 年的累計漲幅在標普 500 成分股分別名列第一、二和第三，報酬率分別達到 282%、239% 與 219%。

三家公司的利潤也很高，美光毛利率預估達到 68%，摩根士丹利估算 HDD 業務的毛利率可突破 50%，相比之下，蘋果產品毛利率為 47%。分析師普遍看好這些記憶體股，認為供應緊張將持續到 2026 年甚至更久。

巴隆提醒，就如投資大師 John Templeton 曾說過，最危險的四個字是「這次不一樣」，投資必然伴隨風險。但歷史何時會重演？WDC 與 Seagate 本益比仍在 20 倍偏低水準，略低於市場平均，美光本益比更僅九倍。

若這次情況真的不同，部分理由可能和競爭態勢有關。