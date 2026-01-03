富人安好、其餘掙扎 美國「K型經濟」回歸 2026年恐顛簸不安

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-03 12:54

據《Business Insider》報導，疫情後那段美國低收入族群薪資與機會同步成長的時期，已經出現反轉。K 型經濟回來了，而且這可能意味著 2026 年將更加顛簸不穩。

美國「K型經濟」回歸，2026年恐顛簸不安(圖：Reuters/TPG)

對高收入族群而言，經濟成果與機會仍在穩定前進，儘管相較幾年前勞動市場最蓬勃的時期略顯降溫。但對處於底層、收入較低且對景氣下行向來更為敏感的族群來說，情況正在惡化。

‌



這也可能預示著一個隱憂：整體經濟愈來愈依賴高收入族群的支出與機會來支撐，而這樣的結構並不穩定。

K 型經濟的回歸已引起美國聯準會 (Fed) 及其投票官員的關注。根據去年 12 月聯準會會議紀錄，多數與會者提到：高收入家庭的支出成長明顯較強，而低收入家庭則「對價格愈來愈敏感」，並因生活必需品價格上漲而調整消費。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 12 月記者會上坦言，他並不確定這種狀況能維持多久。「大多數消費確實來自財力較雄厚的人，例如，收入最高的前三分之一人口，所貢獻的消費遠超過三分之一。這樣的情況是否能長期持續，是個值得思考的問題。」

不斷擴大的「K」

這個 K 形分化其實已經醞釀了好幾年，且在最近幾個月加速擴大。美銀研究院 (Bank of America Institute) 一份報告顯示，去年春季之後，高收入與低收入家庭的信用卡與金融卡支出成長出現明顯分歧：2025 年底，高收入家庭年增支出接近 3%，低收入家庭的支出成長則不到 1%。

報告作者寫道：「隨著 K 型結構持續存在，我們認為 2026 年它將成為更受關注的議題。」

從收入面來看，底層族群的處境同樣不如高收入族群。

亞特蘭大聯準銀行的薪資成長追蹤數據顯示，自 2024 年 10 月起，薪資分布最高四分位的成長率已超越最低四分位，且差距此後持續擴大。

最低四分位的薪資成長曾在 2022 年大幅飆升，並在秋季創下歷史高點，但隨後兩者差距於 7 月達到高峰。

Bankrate 金融分析師 Stephen Kates 表示，「將收入中更高比例用於基本生活支出的族群，承受的壓力遠大於高收入族群，這與疫情後初期的狀況不同。」

而且，即使高收入族群薪資成長較快，也不代表他們正在獲得爆炸性收益。通膨持續頑強，讓整體結構更顯脆弱。安永 (EY) 首席經濟學家 Gregory Daco 指出，收入成長降溫，已促使中位數以下家庭更依賴儲蓄與信貸。

Daco 在評論中寫道，「K 型的消費支出結構，長期來看是不可持續的——最終收入才會決定支出。」

部分經濟學家則認為，K 型經濟其實早已存在多年。RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 直言，「我們其實已經處在 K 型經濟中將近 20 年了。」他指出，2008 年金融危機是造成結果不均的起點，而如今經濟不平等已明顯加深。

疫情後初期，政府透過財政政策補貼失去的薪資，短暫縮小差距，但這段時間已經結束。

費城聯準銀行總裁鮑爾森 (Anna Paulson) 指出，高收入族群能夠「自由消費」，主要受惠於持續強勁的股市。根據聯準會「金融帳戶分配」(Distributional Financial Accounts)數據，美國最富有的 1% 人口持有近一半的企業股票與共同基金。

鮑爾森表示，「因此，即便今年整體經濟成長看起來不錯，支撐基礎卻高度集中在頂端。」

在 Brusuelas 看來，美國經濟已深陷 K 型結構，若要扭轉，必須進行實質政策改革，而他並不認為 2026 年會發生這種轉變。