2026-01-03

美股投資人即將從平靜的年末假期返回日常生活，並迎接 1 月繁忙的經濟行事曆：非農就業將為 2026 年第一個完整交易的一周揭開序幕，陸續登場的還有通膨報告、企業財報季，以及川普關稅裁決、聯準會 (Fed) 主席人事。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matthew Maley 指出，雖然標普 500 指數接近歷史高點，但也處於 10 月底的水平附近，。他說：「市場正在尋找方向。我們突破了這些區間，這將帶給人們很大的信心或擔憂，一切取決於突破的方向。」

就業數據釋出的利率訊號

美國勞工部預定下周五 (9 日) 公布的非農就業數據，可能會震撼市場。Fed 之前出於對勞動力市場的擔憂，因此連續三次降息，這為股市提供支撐，但 2026 年是否進一步降息目前仍不明朗，因為在 12 月的會議中，Fed 官員對政策前景的看法分歧很大。

目前美國通膨率仍高於 2%，而 Fed 有著兼顧充分就業和控制通膨的雙重職責。

聯邦基金利率期貨目前顯示，1 月底會議上降息的可能性很低，但 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率接近 50%。

North Star 資產管理公司投資長 Eric Kuby 說：「勞動力市場走軟，的確實為 Fed 改變降息前景提供很好的掩護。」

不過，投資人也正擔心，假如就業報告過於疲軟，可能代表經濟問題比目前市場看到的更嚴重。根據路透調查，12 月非農就業人口可能增加 5.5 萬，而 11 月的增幅是 6.4 萬人，失業率上升到 4.6% 的逾四年新高。

Miller Tabak 的 Maley 指出，如果就業市場開始出現顯著的下滑，代表經濟衰退比人們想像的近得多。

CPI 與第 4 季財報

下周將公布的其他數據，還包括製造業與服務業景氣，以及 JOLTS 職缺數和一些勞動市場指標。

隨著為期 43 天的史上最漫長政府關門結束，先前遭延宕或取消的多項重要經濟報告，也逐步回歸正常發布時程。

市場高度關注的通膨指標、美國每月消費者物價指數 (CPI)，預定 1 月 13 日公布。

富國投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 資深全球市場策略師 Scott Wren 說：「任何與基礎經濟活動與通膨相關的數據，都將吸引市場注意。」

他指出，在經濟溫和成長、通膨趨於降溫的背景下，「這對股市以及整體風險性資產而言，都是不錯的環境。」

此外，投資人將在月中迎接第 4 季企業財報季。摩根大通 (JPMorgan)(JPM-US) 將於 1 月 13 日率先公布財報，其他大型銀行也將在同一周接棒揭露業績。

在股市估值走到歷史高峰之際，投資人正押注企業獲利將持續強勁成長。根據 LSEG IBES 數據，標普 500 指數成分股企業 2025 年整體獲利預估成長 13%，2026 年則可望再增 15.5%。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 在研究報告中說：「以標普 500 目前水準，要提出投資的理由，投資人必須相信以下某種組合：良好或非常良好的企業獲利成長，以及投資人對經濟情勢與總體政策持續保持信心。」

川普關稅裁決、Fed 主席人事

美國最高法院最快也將在本月，對美國總統川普的關稅政策合法性做出裁決，結果攸關 2000 億美元關稅的存廢。

若被判違憲，川普團隊已沙盤推演各種計畫，打算透過多項冷門的貿易法案，延續貿易保護主義政策的核心。

有關 Fed 新任主席這場持續半年的「誰是接班人」連續劇，川普雖然說過自己已經心有所屬，但多次強調答案要到 1 月初才會揭曉。

目前這長競賽已經進入白熱化階段，白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett)、Fed 前理事華許(Kevin Warsh)、現任理事華勒(Christopher) 三人呼聲最高，進入決選名單。