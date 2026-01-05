鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-05 04:40

透過股票與ETF打造專屬於你的「波克夏投資組合」！巴隆推薦這樣買。

對此，《巴隆周刊》認為，投資人或許可以透過模仿其持股表現來投資，而避免因管理層交接帶來的不確定性。

該報為希望打造類似波克夏持股的投資人，提出了一個由 10 檔證券組成的投資組合，該組合以波克夏最重要的子公司及股權投資為基礎。

這個組合由各產業中最優秀的公司構成，並依照波克夏在各產業的持股比例進行加權。

這 10 檔股票及其權重如下：

《巴隆》指出，由於波克夏是全球最大的企業集團，市值高達 1.1 兆美元，擁有數十家子公司，因此投資人可能無法完全投資其所有業務。

不過，該報強調，其所挑選的組合已涵蓋最重要的部分。各項股票的權重則反映了波克夏在它們所代表的產業中的投資比例。

《巴隆》解釋說，巴菲特多次強調，保險是波克夏最重要的業務，因此他們選擇了兩家頂尖財產與意外保險公司丘博和前進保險公司，並分別賦予它們 15% 的權重。

其中，前進保險公司透過科技優勢近年在汽車保險市場上搶下波克夏旗下 Geico 的部分市場；丘博則以穩健承保業績成為業界領導者。

同時，波克夏的 BNSF 鐵路及波克夏能源是集團另一重要支柱，估值分別約為 1,250 億與 1,000 億美元。

為模擬這兩個單位，《巴隆》則選擇 BNSF 的主要競爭對手聯合太平洋及全美最大公用事業之一新紀元能源，各占 10% 權重。

新紀元能源與波克夏能源相似，是再生能源的重要擁有者。

此外，波克夏還擁有一大批工業子公司，包括 Precision Castparts、Lubrizol 與 Marmon，但市面上缺乏類似的多元化公司。

因此，《巴隆》選擇 SPDR 工業指數 ETF 作為替代，該 ETF 的主要持股包括 GE Aerospace、卡特彼勒 (CAT-US) 和雷神科技 (RTX-US) ，並以 25% 權重反映波克夏工業及其他業務價值。

不只如此，波克夏還同時擁有約 3,000 億美元的股票投資組合，為此，《巴隆》將其五大持股蘋果、可口可樂、美國銀行、雪佛龍和美國運通各自配置 5% 權重。

該報指出，這個「模仿型投資組合」的優勢在於，它涵蓋了各產業中的頂尖公司。