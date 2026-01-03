鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-03 08:16

據《CBS News》報導，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 已於本周正式卸下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 執行長職務，將這家跨國企業集團的經營重任交棒給他親自欽點的接班人——阿貝爾 (Greg Abel)。

現年 63 歲的阿貝爾，在現年 95 歲的巴菲特花了 60 年時間將一家陷入困境的紡織公司，打造為全球最成功企業之一後，正式接掌波克夏。身為新任執行長，阿貝爾的任務是在維持波克夏去中心化經營模式——公司最具代表性特色之一——的同時，帶領集團邁向新的成長篇章。

‌



近年來，隨著公司規模急速膨脹，成長速度已有所放緩，要找到金額夠大、具實質意義的併購標的變得更加困難。

巴菲特去年 5 月選定阿貝爾為接班人，並表示自己計劃卸下執行長職務。這項決定令不少投資人感到意外，因為市場原本普遍認為阿貝爾會在巴菲特過世後才接任。雖然巴菲特不再負責公司日常營運，但他仍將續任董事長，並且每周五天進辦公室，讓阿貝爾能持續向這位多年來的指導者請益。

以下整理阿貝爾的背景，以及他未來的領導風格可能與巴菲特有何不同。

阿貝爾是誰？

阿貝爾曾是業餘冰上曲棍球選手，也是高爾夫球愛好者。他於 2000 年加入波克夏，加入前曾擔任愛荷華州公用事業公司 MidAmerican 的執行長。進入波克夏後，他協助將剛併購的 MidAmerican 打造成今日的波克夏海瑟威能源 (Berkshire Hathaway Energy)，成為全美最大的風力發電業者。

在接任執行長之前，這位加拿大籍高階主管負責監督波克夏的非保險事業，並擔任波克夏董事會副董事長。

巴菲特如何評價阿貝爾？

巴菲特多次公開表達對阿貝爾領導能力的信心，最近一次是在 CNBC 周五播出的專訪。

巴菲特談到，阿貝爾將會是最終的「決策者」，並補充道，「我很難想像阿貝爾一周能完成的事情，會比我一個月還少。」

他表示，「我寧願把錢交給阿貝爾管理，也不願交給美國任何頂尖投資顧問或 CEO。」

在 2025 年 11 月寫給股東的最後一封信中，巴菲特再次肯定阿貝爾的能力：「當我第一次認為他應該成為波克夏下一任執行長時，阿貝爾就已經完全符合、甚至超越我對他的高度期待。他對我們許多事業與人員的了解，現在甚至比我還深，而且對許多 CEO 根本不會考慮的議題，他學習速度非常快。」

阿貝爾可能帶來哪些改變？

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 表示，阿貝爾對波克夏的經營方式進行部分調整是很自然的事。對於一家擁有近 40 萬名員工、旗下涵蓋數十家子公司的企業而言，採取較為傳統的領導方式其實相當合理。

阿貝爾已宣布部分高層人事調整，包括任命 NetJets 執行長 Adam Johnson，統籌波克夏旗下所有消費、服務與零售事業。

他未來也勢必會面臨更大的壓力，被要求開始發放股利。過去波克夏一向選擇將獲利再投資，而不是按季或按年配息給股東。