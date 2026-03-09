鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 12:40

伊朗專家會議在當地時間周一 (9 日) 推舉已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴為伊朗第三任最高領袖，這一決定在國家面臨戰爭和外部威脅的關鍵時刻出爐，立即引發國際社會高度關注。

現年 56 歲的穆吉塔巴 1969 年出生於馬什哈德，長期在父親身邊參與國家重大事務，被外界視為最高領袖辦公室的核心人物之一。

伊朗議長卡利巴夫和最高國家安全委員會秘書拉里賈尼均公開表示支持，稱穆吉塔巴為「忠誠、革命性、受民眾信任」的領導者，伊斯蘭革命衛隊也發表聲明，強調將嚴格服從新領袖的指揮，捍衛革命成果。

面對伊朗的權力交接，美國和以色列迅速作出強硬回應。美國總統川普在美東時間周日 (8 日) 威脅稱，伊朗新領導人「必須得到我們的批准，否則不會維持太久」，並揚言不排除派特種部隊奪取伊朗濃縮鈾。

川普還說，若伊朗產生「延續哈米尼政策」的領導人，美國可能在 5 年內重返戰爭。

以色列國防軍周日也以波斯語發出警告，「將繼續追殺任何繼任者和任何企圖任命繼任者的人」，並將所有參加專家會議的人員列為打擊目標。

分析指出，穆吉塔巴的崛起及其深厚的軍事和安全背景密不可分。他在兩伊戰爭期間服役於伊朗革命衛隊，後在庫姆神學院深造，逐步成為父親身邊的核心幕僚。他主導建立了統轄 17 個機構的龐大情報網絡，並掌控官方媒體和「周五講道」等宣傳機器，

同時，他也是民兵組織「巴斯基」的實際掌控者，與革命衛隊關係密切。

然而，他並非高級別神職人員，也缺乏正式政府職務，這一點跟伊朗憲法要求存在差異。

根據伊朗憲法，最高領袖須為男性神職人員，具備深厚宗學識、公正虔誠及卓越政治社會洞察力。儘管外界此前認為穆吉塔巴不在哈米尼圈定的最終候選人之列，但分析認為，在當前戰時環境下，伊朗急需一位能維持體系穩定的強硬派人物，尤其是與革命衛隊關係密切的宗教與安全精英。

作為獨立於國防軍的強大力量，伊朗革命衛隊控制著近 40% 的經濟資源，在國家安全決策中擁有決定性影響。

可以預期的是，穆吉塔巴上任後將延續保守強硬路線，確保內外政策連續性。同時，他還面臨對外繼續軍事反擊、對內穩定政治社會秩序的嚴峻考驗。