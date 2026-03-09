鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-09 12:05

根據該行近日發布的《全球市場策略》報告，在美國與以色列對伊朗發動攻擊後，地緣政治迅速成為主導全球宏觀定價的核心因素，市場開始重新評估潛在的通膨壓力與宏觀經濟衝擊。

能源價格暴衝 打破市場「順週期」共識

2026 年初，華爾街市場曾形成高度一致的交易共識：看多全球股市、做空美元、看多黃金、做空原油，並透過新興市場外匯與利率套利獲取收益，形成典型的「順週期」投資組合。

然而，中東局勢急速惡化，使這一交易邏輯遭到重創。作為全球最重要能源運輸航道之一的荷姆茲海峽商業航運幾乎停滯，能源供應風險迅速上升。

過去一週內，天然氣價格暴漲約 60%，原油價格則上漲約 29%。

這場突如其來的能源危機，直接觸發了上述共識部位的系統性去槓桿和大規模洗盤。資金被迫重新評估風險敞口，而美元的強勢反彈，再次印證了其在恐慌時刻無可取代的避風港地位。

「三個 M」決定衝突走向 油價恐見 120 美元風險

儘管市場劇烈震盪，摩根大通仍維持基準判斷，認為這場衝突很可能只持續數週，屬於短期地緣政治事件。

分析指出，戰事難以長期持續，主要原因包括軍事彈藥庫存有限、後勤與物流瓶頸，以及封鎖荷姆茲海峽對全球經濟造成的巨大成本。

摩根大通的地緣政治分析師指出，戰事最終走向將取決於「三個 M」：「在某個節點，資源風險將開始壓倒越來越邊緣化的軍事利益。衝突的結局最終將取決於三個 M：彈藥（Munitions）、市場（Markets）和中期選舉（Midterms）。」

從宏觀角度來看，若布蘭特原油在今年上半年平均維持在每桶 80 美元左右，對全球經濟僅屬溫和衝擊。

模型估算，全球 GDP 增速可能下降約 0.6%，消費者物價指數（CPI）則上升約 1%，尚不足以使全球經濟陷入衰退。

不過，真正的風險來自能源物流瓶頸。目前波斯灣地區的陸上與海上儲油設施已接近容量極限。一旦護航與保險機制未能及時恢復航運，油田被迫停產，原油價格可能迅速飆升至每桶 100 至 120 美元。

相比之下，天然氣市場的恢復時間可能更長，因為液化天然氣（LNG）工廠重新啟動往往需要數週時間。

抄底時機未到 投資人仍需等待「斷路器」

面對資產價格的大幅修正，市場普遍關注何時能重新進場。摩根大通指出，投資人需要等待一個類似「市場斷路器」的訊號。

若想出現逆勢抄底的機會，至少需滿足以下三個條件之一：

資產價格跌至極端估值 出現衝突明顯降溫的重要新聞 經過足夠時間，形成局勢緩和的市場預期

然而目前市場仍未具備這些條件。該行強調，現階段估值尚未足夠便宜，地緣政治消息仍持續帶來不確定性，市場也尚未形成穩定的降溫循環。

在等待地緣政治降溫的同時，摩根大通也重新調整跨資產投資策略。

股票市場方面，該行認為市場對 AI 衝擊軟體產業的恐慌已接近高峰。以 AI 相關企業為核心的「AI 30」公司，到 2026 年底的資本支出預計將達到 7500 億美元。

結構上，摩根大通看好被低配的低波動率資產（Low Vol），並在美國和新興市場中看好軟體股跑贏半導體。

新興市場中，摩根大通認為，韓國因其在全球 AI 記憶體晶片供應鏈中的核心地位，極具吸引力。相反，歐洲作為大型能源進口地，化石燃料的風險溢價將死死壓縮企業利潤並侵蝕實際收入，短期內必須堅決規避。

利率與外匯市場方面，由於能源價格上升推高通膨風險，市場已大幅延後對美國聯準會（Fed）降息的預期。市場目前預估首次降息時間可能延至 10 月，且到 2027 年 7 月累計降息幅度僅約 50 個基點。