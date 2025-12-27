鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-27 13:16

輝達 (NVDA-US) 近期向人工智慧（AI）晶片新創公司 Groq 購買一項「非獨家」晶片授權，引發市場高度關注。由於交易細節尚未完全公開，外界仍存在諸多疑問，而其中最受矚目的焦點就在於：既然輝達 GPU 長期主導 AI 運算市場，為何仍需引進其他 AI 晶片架構？

輝達攜手Groq現「Instagram 時刻」？布局AI推理市場卻暗藏「1大風險」！(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》分析，市場普遍將輝達此舉比擬為 MetaMETA-US) 於 2012 年收購 Instagram。

‌



當年 Facebook 執行長祖克柏認為 Instagram 可能威脅其在社群平台的主導地位，因此採取防禦性併購策略，避免重演 MySpace 曇花一現的命運。

事後證明，Instagram 不僅成功吸引年輕用戶，也成為 Meta 生態系的重要成長引擎，目前全球每天使用至少一項 Meta 服務的用戶已達 35 億人。

這段經驗，或許能為輝達股東在 Groq 晶片交易上提供一定程度的信心。然而，這同時也意味著輝達已清楚意識到 AI 晶片市場的競爭正快速升溫，並選擇提前布局。

分析指出，此舉雖有助於延續輝達營收成長動能，但也可能對未來的獲利能力帶來壓力。

輝達的 GPU 一直是 AI 運算革命的核心。自 ChatGPT 於 2022 年 11 月問世前一季，輝達單季營收僅 59 億美元，至最近一季已成長近 10 倍，充分顯示其在 AI 晶片產業的主導地位。

這樣的優勢也直接反映在財報表現上，輝達最新一季毛利率高達 73%。

GPU 屬於通用型 AI 晶片，既可用於大型模型訓練，也能執行聊天機器人、影像生成等應用，使輝達具備強大的定價能力。

不過，隨著 AI 應用普及，競爭對手正逐步縮小技術差距。

例如，Google(GOOGL-US) 早在 2015 年就推出自家 TPU，微軟 (MSFT-US) Azure 與亞馬遜 (AMZN-US) AWS 也陸續開發客製化 AI 晶片，加上眾多新創公司加入戰局，AI 晶片市場競爭日益激烈。

值得注意的是，Groq 創辦人正是前 Google TPU 工程師，而在此次交易後，也將加入輝達團隊。

目前，多數競爭者已不再正面挑戰輝達在 AI「訓練」領域的優勢，而是將重心轉向快速成長的 AI 「推理」市場。隨著 AI 模型大量部署至實際應用場景，推理運算需求正迅速攀升。

美國銀行（BofA）分析師 Arya 指出，這筆交易顯示輝達已意識到，儘管 GPU 仍主導 AI 訓練市場，但整體 AI 工作負載正快速轉向推理，未來可能需要更專門化的晶片架構。

值得注意的是，Groq 的 LPU（Language Processing Unit） 正是專為高速、低延遲 AI 推理而設計。

過去由於大型雲端服務商已擁有自家推理晶片，Groq 的發展前景一度受到質疑，而此次與輝達合作，為其帶來新的成長契機。

《巴隆》指出，這項合作開啟多種可能性，未來市場或將看到同時搭載 GPU 與 LPU 的輝達 AI 伺服器。

Groq 也可受益於輝達累積 20 多年的 AI 軟體生態，而 Groq 自身的推理軟體則可作為重要補充。

這筆交易也被視為 AI 投資熱潮的關鍵轉折點。若未來 AI 工作負載以推理為主，並更多運行於 LPU、TPU 等專用晶片上，輝達勢必要在該市場中占有一席之地。

短期內，投資人對此尚未表現出明顯疑慮，輝達股價仍呈現上漲。然而，若 Groq LPU 在產品與銷售結構中的占比持續提高，輝達長期引以為傲的高毛利模式勢必面臨挑戰。