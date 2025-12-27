華為打造AI版「一帶一路」？擬擴大昇騰晶片海外銷售、搶攻輝達市占
鉅亨網編譯莊閔棻
據悉，中國科技巨頭華為正加速推動旗下昇騰（Ascend）AI 晶片走向國際市場，目標是讓昇騰 AI 晶片成為中國以外企業的可行選項，藉此擴大中國 AI 技術與晶片產業的全球影響力。
《Wccftech》引述韓國媒體《YNA》報導指出，華為計畫在中國市場之後，將昇騰 AI 產品組合推向韓國，為當地企業提供輝達 (NVDA-US) 以外的 AI 晶片替代方案，進一步切入全球 AI 基礎設施市場。
據報導，華為韓國分公司預計於明年正式推出 AI 運算卡及 AI 資料中心相關解決方案。
華為韓國執行長 Balian Wang 在公司官方活動中對外宣布此一計畫，並指出，與輝達不同，華為在韓國市場僅會向客戶提供整合式 AI 配置，包括網路與儲存等基礎設施。
華為強調，客戶可獲得完整的「端到端」AI 解決方案，顯示此策略主要鎖定無法取得輝達 AI 晶片、或正尋求替代方案的企業用戶。
值得注意的是，華為計畫直接向韓國客戶供應旗下最先進的 Ascend 950 AI 晶片。
華為的 Ascend 950 系列主要分為 950PR 與 950DT 兩種版本，並皆整合華為自研的高頻寬記憶體（HBM）。
市場預期，華為將以 Atlas SuperPod 叢集形式提供這些昇騰 AI 晶片，強調高效能、大規模 AI 運算能力。
根據華為官方資訊，Atlas SuperPod 在效能定位上可與輝達的 Rubin 架構 AI 產品相抗衡，意味著韓國企業將有機會取得來自中國廠商的高階 AI 晶片與運算技術。
此外，輝達執行長黃仁勳近期多次提及，華為等中國企業正試圖複製當年 5G 技術的全球擴張模式，積極推動以 AI 晶片為核心的新一輪國際布局。
他形容，這是一種以 AI 為主軸的「一帶一路」策略。
目前市場關注的焦點在於，華為是否具備足夠的 AI 晶片產能，以同時滿足中國本土與海外市場的需求，這也將成為其擴大全球 AI 影響力的關鍵因素。
