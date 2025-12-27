鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-27 17:06

據悉，中國科技巨頭華為正加速推動旗下昇騰（Ascend）AI 晶片走向國際市場，目標是讓昇騰 AI 晶片成為中國以外企業的可行選項，藉此擴大中國 AI 技術與晶片產業的全球影響力。

華為打造AI版「一帶一路」？擬擴大昇騰晶片海外銷售、搶攻輝達市占。(圖：Shutterstock)

《Wccftech》引述韓國媒體《YNA》報導指出，華為計畫在中國市場之後，將昇騰 AI 產品組合推向韓國，為當地企業提供輝達 (NVDA-US) 以外的 AI 晶片替代方案，進一步切入全球 AI 基礎設施市場。

據報導，華為韓國分公司預計於明年正式推出 AI 運算卡及 AI 資料中心相關解決方案。

華為韓國執行長 Balian Wang 在公司官方活動中對外宣布此一計畫，並指出，與輝達不同，華為在韓國市場僅會向客戶提供整合式 AI 配置，包括網路與儲存等基礎設施。

華為強調，客戶可獲得完整的「端到端」AI 解決方案，顯示此策略主要鎖定無法取得輝達 AI 晶片、或正尋求替代方案的企業用戶。

值得注意的是，華為計畫直接向韓國客戶供應旗下最先進的 Ascend 950 AI 晶片。

華為的 Ascend 950 系列主要分為 950PR 與 950DT 兩種版本，並皆整合華為自研的高頻寬記憶體（HBM）。

市場預期，華為將以 Atlas SuperPod 叢集形式提供這些昇騰 AI 晶片，強調高效能、大規模 AI 運算能力。

根據華為官方資訊，Atlas SuperPod 在效能定位上可與輝達的 Rubin 架構 AI 產品相抗衡，意味著韓國企業將有機會取得來自中國廠商的高階 AI 晶片與運算技術。

此外，輝達執行長黃仁勳近期多次提及，華為等中國企業正試圖複製當年 5G 技術的全球擴張模式，積極推動以 AI 晶片為核心的新一輪國際布局。

他形容，這是一種以 AI 為主軸的「一帶一路」策略。