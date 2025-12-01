鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 05:10

展望 2026 年，在「美股七巨頭」的輪動行情中，亞馬遜 (AMZN-US) 被市場視為可能接棒成為新一波焦點的科技巨頭。

亞馬遜股價2026蓄勢待發？巴隆：投資布局現成效、華爾街分析師看好。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，回顧近年表現，MetaMETA-US) 的股價在 2023 年大幅飆升，輝達 (NVDA-US) 於 2024 年強勢上漲，而 2025 年則普遍被認為是 Alphabet(GOOGL-US) 的主場，資金輪動態勢明顯。

目前亞馬遜股價約落在 232 美元水準，今年以來僅上漲約 6%，在美股七巨頭之中表現相對落後，也使部分投資人對其短期動能保持觀望。

從估值角度來看，市場以 2026 年每股盈餘 8 美元的保守預估計算（已納入股票薪酬成本），亞馬遜本益比約為 29 倍，反而低於成長速度較慢、但本益比高達約 38 倍的沃爾瑪 (WMT-US) 。

投資人仍對亞馬遜今年高達 1,250 億美元的資本支出感到憂心，並關注其業界領先的雲端平台亞馬遜網路服務公司 （AWS）是否面臨成長放緩壓力。

此外，市場也密切觀察亞馬遜在 AI 技術的應用與商業化進度，是否能與其他美股七巨頭同業並駕齊驅。

值得注意的是，亞馬遜的大規模投資已逐步反映在營運成果上。公司在美國電商市場的市占率仍穩定超過 40%，而 AWS 第三季營收年增 20%，創下近 11 個季度以來最快的成長速度。

同時，亞馬遜的高毛利廣告平台年營收已達 750 億美元，成為重要獲利引擎，且公司也積極布局多項具長期潛力的新事業，包括醫藥相關服務、低軌衛星計畫 Amazon Leo、升級版語音助理 Alexa+，以及自動駕駛計程車業務 Zoox。

華爾街方面，Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 對亞馬遜前景持高度樂觀態度，給予 335 美元的目標價，並形容亞馬遜是他「最看好的大型網路股多頭標的」。