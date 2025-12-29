鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 07:20

隨著 2025 年接近尾聲，市場表現強勁，投資人對聖誕節期間的「聖誕老人行情」抱持樂觀態度。

為此，《Business Insider》邀請了 10 位投資者，詢問他們今年聖誕節會選擇哪一隻股票作為禮物送給親朋好友，並解釋原因。

值得注意的是，其中 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 無疑是最熱門的關鍵字，被多位專家點名為投資首選。

以下是他們認為在市場迎向新的一年之際，最適合當作禮物的股票：

輝達 (NVDA-US)：2025 年投資報酬率 + 38%

華爾街資深投資人、投資公司 Navellier & Associates 的首席投資長 Louis Navellier，將輝達評為 2025 年聖誕節最適合贈送的股票首選。

Navellier 表示：「輝達具壟斷地位，至少在本年代末前都是穩健持有的標的。」這也呼應了許多金融專業人士的共識。

Alphabet(GOOGL-US) ：2025 年投資報酬率 + 64%



Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 總裁兼執行長 Ross Gerber 最近透露，如果今年要送股票作為禮物，他會選擇 Google 母公司 Alphabet，主要原因是 Alphabet 擁有龐大的資源，以及投資多家先進科技公司的長期布局。

Gerber 補充指出，Alphabet 不僅是他公司最大的持股，也是他對 2026 年最看好的購股首選。

他指出，Alphabet 的子公司 Waymo 在自動駕駛汽車市場上，相較於特斯拉擁有關鍵優勢。Gerber 以對特斯拉 (TSLA-US) 持悲觀看法而聞名

除 Gerber 外，研究與諮詢公司 Futurum Group 的執行長 Daniel Newman 也將 Alphabet 列為今年聖誕最值得贈送的股票。

他表示：「雖然我對 AI 相關的許多股票都很看好，但我認為 Alphabet 兼具顯著的上行潛力與深厚護城河，不易被破壞，同時也不會帶來巨大的下行風險。」

不只如此，金融服務公司 Running Point Capital 的首席投資長 Michael Ashley Schulman 也認同 Alphabet 是 2025 年最適合作為禮物贈送的股票。

他指出：「Alphabet 既是大型企業，也像個瘋狂科學家，並且仍是你的首頁，是終極的假日投資選擇。

Schulman 表示：「Alphabet 是一個涵蓋多個業務的龐大帝國（價值兆美元的可靠現金流機器），包括全球廣告巨頭、雲端服務競爭者、最大的串流平台之一、全球使用的智慧型手機作業系統，以及 AI 研究領導者。」

SPDR 黃金 Minshares ETF(GLDM-US) ：2025 年投資報酬率 + 69%

市場研究與情報公司 42 Macro 的創辦人兼執行長 Darius Dale 表示，今年他不會送單一股票作為禮物，而是會選擇一檔高成長的交易所交易基金（ETF），讓投資人能追蹤黃金現貨價格。

他表示：「如果這個假期我只能送一檔股票，那會是 SPDR 黃金 Minshares ETF。」

Dale 並補充說：「正如我們在 2024 年 10 月將核心資產配置中 30% 的債券目標比例改為黃金時所傳達的訊息，黃金仍是未來幾年最可能持續增值的投資禮物。」

Warby Parker(WRBY-US)：2025 年投資報酬率 + 8%

投資諮詢公司 Accuvest Global Advisors 的首席投資長 Eric M. Clark 則將熱門眼鏡公司 Warby Parker 列為 2026 年零售股的首選，也是一個他今年願意送出的聖誕禮物。

他指出：「具有強勁門店成長的公司最能帶來回報，而 Warby Parker 與五美元店 (FIVE-US) 在零售領域擁有最佳的門店增長表現。」

Clark 補充說：「隨著我們花更多時間使用數位設備，人們對眼鏡的需求被提前拉動，這是一個長期增長的趨勢。」

他還指出，Warby Parker 與 Google 合作推出的智慧眼鏡可能成為股價上漲的催化因素。

Legence(LGN-US) ：2025 年投資報酬率 + 59%

低調的科技股 Legence 今年表現亮眼。小型至中型對沖基金 Prince Capital 的創辦人兼首席投資長 Alexander Wah 將 Legence 評為該公司 2025 年最值得送出的股票首選。

他表示：「我們認為，Legence 在運營卓越、行業曝光度持續擴張，以及在資料中心專用管道領域掌握關鍵勞動力的優勢，使其成為一個極具吸引力的投資機會。」

亞馬遜 (AMZN-US)：2025 年投資報酬率 + 5%

管理資產達 70 億美元的財富管理公司 Carnegie Investment Counsel 研究總監 Greg Halter 認為，科技巨頭亞馬遜是 2025 年最適合贈送的股票，原因在於其估值極具吸引力且成長潛力明顯。

甲骨文 (ORCL-US) ：2025 年投資報酬率 + 17%



諮詢公司 The ABC Squared 的管理成員 Marcus Sturdivant Sr. 認為，科技板塊中近期表現低迷的甲骨文，是在 2026 年反彈前值得贈送的投資選擇，並可從科技格局的轉變中受益。

Sturdivant Sr. 對甲骨文近期因財報波動帶來的起伏並不擔心。

他表示：「甲骨文股價可能在未來幾個季度表現平淡，但 12 個月後就會不同。我認為科技七巨頭的市占率將從約 40% 降至 20-25%，市場資金將輪動到其他與 AI 相關的標的。」

Equinox Gold Corp(EQX-US)：2025 年投資報酬率 + 182%

資深交易員、以及市場研究與教育平台 First Information 創辦人 Vince Stanzione 同樣看好黃金。