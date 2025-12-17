鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 12:30

The Information 報導，OpenAI 正與亞馬遜 (AMZN-US) 初步洽商募資至少 100 億美元，並將使用亞馬遜旗下亞馬遜雲端服務 (AWS) 的自研人工智慧 (AI) 晶片，此發展有助這家線上零售商擴大 AI 影響力，並強化與輝達 (NVDA-US) 的競爭實力。

根據報導，此交易將使 OpenAI 估值超越 5000 億美元，但雙方談判還在初步階段，條件可能改變，也可能告吹。

‌



自研晶片 vs 輝達產品

OpenAI 研擬採用的是 AWS 的 Trainium 晶片，雖然輝達仍是 AI 晶片市場龍頭，但包括 Meta(META-US) 在內的一些開發商，已經開始轉向 Alphabet(GOOGL-US) 等公司的自研晶片。

彭博報導，Trainium 晶片是亞馬遜在 AI 領域突圍策略的關鍵環節，用以強化其雲端業務 AWS。AWS 是全球最大的運算能力與資料儲存租賃供應商，但在 AI 市場面對來自包 penAI 大金主微軟 (MSFT-US) 等對手的激烈競爭，讓 AWS 一直難以複製在傳統雲端市場的主導地位。

亞馬遜則鎖定那些尋求高性價比的企業。該公司表示，比起市占領先的輝達 GPU，Trainium 晶片能以更低的成本與更高的效率，支援高強度運算。

根據 The Information，OpenAI 與亞馬遜約從 10 月開始洽商，時間點就在 OpenAI 完成企業改革之後。OpenAI 的調整計畫歷時近一年才敲定，最後微軟取得了 27% 持股。

AI 資金共生圈

OpenAI 最近期的估值為 5000 億美元，是在一筆員工持股出售交易中確立的。此金額一度讓 OpenAI 超越馬斯克的 SpaceX，成為全球估值最高的新創公司。

OpenAI 的異軍突起，凸顯足以顛覆產業與經濟結構潛力的 AI 技術，正在掀起一波投資狂熱。

華爾街分析師近來不厭其煩警告，市場泡沫可能正在成形，因為某些投資交易具有「循環性」——指的是，企業為了維持自家產品的支出動能，而大量投資潛在客戶。