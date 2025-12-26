鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 13:40

經歷通膨回落、貨幣政策搖擺與 AI 投資熱潮反覆驗證後，美股正跨越由「降息預期」單線驅動的舊週期，邁入更複雜的多維博弈階段。今年震盪上行的高基數下，2026 年投資人需直面三重變數：聯準會 (Fed) 政策空間收窄、企業獲利對經濟軟著陸的依賴加深、科技巨頭高估值亟需基本面兌現。

2026年美股還值得買？專家：單一敘事時代告終 將迎來三重挑戰（圖：Shutterstock）

隨著 2026 年逼近，華爾街開始重新審視核心命題，在成長放緩但未衰退的環境中，美股將延續結構性強勢，還是轉向分化輪動的波動新常態。

標普 500 指數今年全年呈現高位震盪上行格局，4 月因川普關稅威脅一度逼近熊市邊緣，隨後在政策緩和與 AI 熱潮推動下重回軌道，年末收在歷史高點附近。標普周二 (23 日) 創今年第 38 次歷史新高，連 4 日收漲，反映市場對美國經濟韌性與企業獲利基礎的信心，全年總回報率達 18%-19%，散戶資金淨流入較去年同期激增 53%，超越 2021 年狂熱期峰值，散戶交易量佔 4 月觸及歷史高點。

明年第一大關鍵變數是美國經濟跟就業消費表現。今年第三季美國 GDP 以兩年來最快速度擴張，強化軟著陸預期。經濟學家普遍預測，2026 年 GDP 成長率維持在 2% 左右，摩根士丹利報告指出，川普政府《大而美法案》（OBBBA）將於 2026 年發力，加上 AI 算力基建熱潮，推動經濟進入「金髮姑娘式軟著陸」，也就是高成長、低通膨、利率適中的理想狀態。

「末日博士」魯比尼則預測，基準情境為短期成長衰退後復甦，通膨緩緩降至聯準會 (Fed)2% 目標。

其次，市場焦點已從「是否降息」轉向「降息速度與力度」。若通膨持續降溫，2026 年漸進式降息將降低企業融資成本，支撐高估值，但若通膨一再迫使聯準會 (Fed) 暫停寬鬆，投資人恐質疑股價合理性。

估值泡沫面臨檢驗則是明年第三大關鍵變數。科技股高估值依賴 AI 獲利兌現能力，樂觀派認為微軟、谷歌等巨頭在演算法、資料中心等場景的持續投入將轉化為未來利潤，謹慎派警告，AI 變現週期漫長，若獲利不及預期或競爭加劇壓縮利潤空間，當前估值將難以維繫。2026 年美股能否「貴得合理」，取決於 AI 能否從概念熱炒轉向穩定獲利成長。

儘管挑戰重重，機構對 2026 年普遍樂觀。根據彭博彙編的標普 500 目標點位預測為近十年最趨同，最樂觀的奧本海默預測標普將衝至 8100 點，最保守的 Stifel Nicolaus 亦看至 7000 點，主要支撐邏輯有三：

一，AI 開支維持高位，利率下行利好科技長線資產。歷史顯示，科技週期與降息環境共振時表現突出

二，雲端運算、半導體、軟體族群預計維持雙位數收入成長，雖較 2024-2025 年高峰放緩，但動能未減

三，資金輪動至景氣循環股。美國知名投行 Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 指出，經濟週期敏感型類股 (地產、鋼鐵、汽車、運輸等) 已顯露改善跡象。高盛景氣循環股籃子近一個月上漲 9.3%，跑贏標普的 4.2% 漲幅，道瓊運輸指數同期攀升 10%。