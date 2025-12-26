鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-26 21:10

據《Motley Fool》報導，儘管聖誕節已經過去，但對「聖誕行情」的關注才剛開始，也讓投資者對 2026 年的走勢燃起希望。

美股「聖誕行情」已經起了好頭 對2026年走勢有何影響？(圖:shutterstock)

典型的「聖誕行情」(Santa Claus rally) 指的是，股價傾向於在 12 月最後 5 個交易日上漲，並至少維持到 1 月最初兩個交易日。由於標普 500 指數在聖誕夜有所走高，市場可能正處於此類反彈的開端。然而，目前尚無法確定本年度是否正在經歷聖誕行情。

歷史頻率與機制分析

聖誕行情對投資者來說並不罕見，在過去的 50 年中，股市出現此類反彈的頻率將近八成。這暗示著今年很有可能會出現聖誕行情。

關於聖誕行情頻繁發生的原因，存在多種理論。其中一個解釋是，許多機構投資者會在假期期間休假。在缺乏機構交易活動的情況下，散戶投資者能夠對市場方向產生更大的影響。另一個常見的說法是，許多美國人收到的聖誕獎金會有一部分或全部投入股票市場。由於機構投資者活躍度較低，這種散戶的買入壓力會更有效地推動市場走高。

在歷史上，聖誕行情帶來了顯著的市場變動。最近一次反彈發生在 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 4 日期間，當時標普 500 指數上漲了 5%。本世紀最大的一次反彈則發生在 2008 年末至 2009 年初，標普 500 指數在經歷了 2008 年 10 月的大幅拋售後，強勁反彈了 7.4%。

反彈後的來年表現：通常為「好禮物」

舉例而言，在 1999 年底至 2000 年初期間發生的 17 次聖誕行情中，標普 500 指數在隨後的年份中有 12 次實現了上漲。這些漲幅通常相當可觀。在這 12 次上漲的年份中，除了其中一次以外，指數的增幅都達到了兩位數的百分比。更有甚者，有五次標普 500 指數在反彈後的年份裡躍升了超過 20%。

然而，投資者偶爾也會收到「煤炭」——即隨後的市場下跌。最近的一個負面案例發生在 2022 年，標普 500 指數在經歷了 2021 年底至 2022 年初 5% 的反彈之後，當年卻下跌了 19.4%。

對 2026 年股市的預測與潛在壓力

儘管目前難以確定聖誕行情是否會發生，但分析師預測，如果反彈實現，標普 500 指數在 2026 年將會再次上漲，這符合歷史上反彈後一年的普遍趨勢。然而，分析師認為不太可能看到連續第 4 年出現兩位數的漲幅。