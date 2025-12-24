鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-24 22:40

‌



美國股市在聖誕節假期前夕維持在歷史高檔附近震盪，隨著年底向來表現強勁的「聖誕行情」啟動，投資人對今年收官仍抱持樂觀態度。與此同時，黃金在一度突破每盎司 4,500 美元後回吐漲幅，漲勢暫歇。

市場信心主要來自美國經濟表現持續優於預期，支撐企業對明年獲利前景的看法。與此同時，貨幣市場仍預期聯準會 (Fed) 在 2026 年至少降息兩次，這樣的政策背景被認為有助推升更廣泛類股表現，即便科技股估值偏高的疑慮仍未消散。

Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，近期市場走勢顯示，「聖誕老人或許仍會如期而至」，但她也提醒，隨後現實面可能逐漸浮現，部分科技類股恐已出現泡沫跡象，明年的財報焦點將不再只是亮眼數字，而是企業營收來源的可持續性。

經濟數據方面，美國最新一周初領失業救濟金人數略低於市場預期，使公債殖利率變動有限，10 年期美債殖利率報 4.16%。美元則連續第三個交易日走貶，今年以來累計下跌約 8.4%，創下 2017 年以來最大年度跌幅。

貴金屬方面，黃金與白銀在續創歷史新高後漲勢放緩。市場指出，委內瑞拉局勢升溫推升避險需求，加上對未來降息的預期，仍為不孳息資產提供支撐；白金價格亦一度觸及歷史高點。

今年以來，黃金漲幅已超過 70%，白銀更上漲約 150%，雙雙創下 1979 年以來最佳年度表現。此波漲勢主要受惠於各國央行持續買進，以及資金流入貴金屬 ETF。此外，美國總統川普重塑全球貿易格局的政策主張，以及對 Fed 獨立性的批評，也被市場視為助長避險需求的重要因素。

美國銀行紐約梅隆 (BK-US) 歐非中東區總體策略師 Geoff Yu 指出，儘管股市表現強勁、整體環境偏向風險偏好，但市場仍希望在通膨與其他不確定性風險下保有防禦部位，這也是黃金持續受到青睞的原因之一。

截至台北時間周三（24 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 1.76%，至每股 35.71 美元

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.07%，至每股 458.90 美元

美國汽車安全監管機構周三 表示，已對特斯拉 Model 3 緊急車門釋放裝置展開缺陷調查，關切相關設計在緊急狀況下是否不易辨識或難以操作。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 旗下的缺陷調查辦公室指出，此次調查涵蓋約 17 萬 9,071 輛 2022 年式 Model 3 車款。

Nike(NKE-US) 早盤股價上漲 3.26%，至每股 59.21 美元

動用品大廠 Nike(NKE-US) 股價周三盤前上漲，主因蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克近日大手筆加碼持股，提振市場信心。根據監管文件，庫克以每股 58.97 美元的價格，買進 5 萬股 Nike 股票，總金額接近 300 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：