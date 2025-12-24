鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 20:10

美國汽車安全監管機構周三 (24 日) 表示，已對特斯拉 (TSLA-US)Model 3 緊急車門釋放裝置展開缺陷調查，關切相關設計在緊急狀況下是否不易辨識或難以操作。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA) 旗下的缺陷調查辦公室 (Office of Defects Investigation) 指出，此次調查涵蓋約 17 萬 9,071 輛 2022 年式 Model 3 車款。

監管機構表示，這項調查於 12 月 23 日正式啟動，起因是一項缺陷請願案，指控車輛的機械式車門釋放裝置位置隱蔽、未清楚標示，且在緊急情況下不直覺，可能導致乘客難以及時開門逃生。對此，特斯拉未立即回應置評請求。

特斯拉車款主要採用電子式車門鎖，透過按鍵而非傳統機械門把開啟。雖然車輛仍配有手動車門釋放裝置，供緊急或斷電時使用，但長期以來有專家指出，相關設計在不同座位位置的可視性與操作直覺性不一，特別是後座乘客，恐難在緊急狀況下迅速找到。

近年來，特斯拉車門設計也多次捲入訴訟。上月，特斯拉因一宗發生於威斯康辛州的火燒車事故遭提告，該事故造成 Model S 車內 5 人全數罹難，原告主張車輛設計缺陷導致乘客無法順利開門逃生。此外，特斯拉也遭兩名大學生家屬提告，指控去年 11 月一輛 Cybertruck 在加州舊金山郊區發生事故後起火，乘客疑似因車門把手設計問題而受困車內。