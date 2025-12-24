鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 19:30

綜合外媒報導，運動用品大廠 Nike(NKE-US)股價周三 (24 日) 盤前上漲，主因蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克近日大手筆加碼持股，提振市場信心。根據監管文件，庫克以每股 58.97 美元的價格，買進 5 萬股 Nike 股票，總金額接近 300 萬美元。

蘋果執行長庫克掏錢挺Nike！盤前股價有感回溫(圖：REUTERS/TPG)

受此消息帶動，Nike 股價周三盤前一度上漲約 2%，報 58.49 美元附近，扭轉近期財報公布後的低迷走勢。庫克自 2005 年起擔任 Nike 董事，現為首席獨立董事，此次買股行動被市場視為對公司中長期前景的信任表態。

這筆交易發生在 Nike 公布財報後不久。Nike 日前公布截至 11 月的第二季財報，顯示毛利率表現疲弱，中國市場銷售復甦力道不如預期，導致股價自 12 月 18 日財報發布以來累計下跌近 13%。若以全年表現來看，Nike 股價今年以來跌幅約 25%，甚至低於 10 年前水準，反映品牌與營運轉型仍面臨挑戰。