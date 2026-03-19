鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-03-19 17:00

中東戰火升溫，不只推升國際油價突破每桶 100 美元，更引爆另一場被市場低估的衝擊——美元指數同步站上 100 關卡。在這場由美國與以色列對伊朗軍事行動引發的區域衝突中，投資人面對的已不只是能源成本飆升，而是全球金融條件同步收緊的雙重壓力。

油價破百背後的更大風暴：美元也破百。(圖:shutterstock)

美元成最大避險贏家

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自 2 月底衝突升高以來，市場資金快速轉向避險資產，而美元意外成為本輪動盪中最強勢的贏家之一。相較於日圓與瑞郎等傳統避險貨幣，美元不僅表現更為強勁，甚至壓過美債與黃金的吸引力。

這樣的轉變，與年初市場普遍看空美元的共識形成鮮明對比。當時市場預期聯準會將大幅降息，但隨著地緣政治風險升高與通膨疑慮回溫，降息預期已明顯收斂，美元走勢也因此逆轉。

從基本面來看，美國能源相對自給，使其在油價飆升環境下承受的衝擊小於其他經濟體；相較之下，仰賴能源進口的國家貨幣則顯得脆弱。這種「相對優勢」進一步強化美元的避險地位。

「雙破百」衝擊

當油價與美元同步走強，「雙破百」的組合效應開始對全球經濟產生連鎖衝擊。首先受到影響的，是高度依賴能源進口的經濟體。

以歐元區為例，歐元兌美元走弱，意味著企業在進口原油時，不僅要承受油價上漲，還要面對匯率貶值帶來的成本增加。這種「價格＋匯率」的雙重壓力，實質效果等同於變相升息，對經濟活動形成抑制。

此外，美元走強也直接收緊全球流動性。在美元主導的金融體系下，資金成本上升將進一步壓抑投資與消費動能，並拖累全球成長前景。

新興市場壓力最大

在「強美元」環境中，最脆弱的族群之一，是持有大量美元計價債務的新興市場國家。當美元升值，這些國家的償債成本將隨之大幅上升。

一旦資本外流壓力加劇，部分國家可能被迫動用外匯存底來穩定匯率或償還債務，進而壓縮基礎建設與民生支出，甚至引發主權信用風險。

這種壓力並非線性，而是可能呈現「放大效應」，一旦市場信心動搖，資金撤離速度將加快，進一步放大金融脆弱性。

強美元衝擊貿易與企業獲利

美元升值的另一個外溢影響，是對全球貿易的壓抑。由於國際貿易多以美元計價，美元走強會提高商品價格，削弱跨境交易動能。

研究顯示，若美元升值 10%，全球貿易量可能下滑 6% 至 8%，幾乎抹去先前的成長成果。

對美國企業而言，強美元同樣不是好消息。標普 500 企業約三至四成營收來自海外，科技產業更超過五成。當美元升值，海外收入折算回美元後將縮水，進而侵蝕企業獲利。

這也意味著，過去一年美元走弱所帶來的獲利助力，正在快速消失，甚至可能轉為拖累。

市場重估：2026 年假設全面動搖

從市場結構來看，美元指數自低點反彈約 5%，顯示資金正在重新定價風險。若中東衝突持續，美元仍有進一步上行空間，市場對通膨與利率的預期也可能同步上修。

分析指出，油價與美元同步上升，反映的是「再通膨」風險升溫。在此情境下，原本建立在降息預期之上的資產定價基礎，可能被迫全面重寫。

回顧歷史，美元進入強勢週期時，往往伴隨非美市場動盪與資產重分配。而此次「雙破百」的特殊組合，更可能成為 2026 年全球資本市場的重要轉折點。

油價突破 100 美元，代表的是供給衝擊；但美元突破 100，象徵的是全球金融條件的全面收緊。兩者疊加，形成的是一場更深層的經濟壓力測試。