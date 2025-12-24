鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 20:30

Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Waymo 公司宣布，將全面強化其自動化軟體，以便更好地處理未來發生大規模停電時可能遇到的情況。

舊金山大停電造成癱瘓後 Waymo宣布強化自動化軟體應對(圖:shutterstock)

此前，舊金山於上周末 (20 日) 遭遇重大電力故障，當時 Waymo 的自駕計程車在街道上停止不動，引發了交通阻塞。此次停電是由 PG&E 變電站的火災引起，曾一度影響約 13 萬用戶。社群媒體上的影片顯示，多輛 Waymo 車輛停在街道中央，閃爍著危險警示燈。

Waymo 解釋，儘管 Waymo Driver 系統被程式設定為將熄滅的交通號誌視為四向停車，且在停電期間成功應對了 7000 個停止運作的號誌，但這次事件仍造成了「確認檢查請求」的集中激增，延遲了 Waymo 對停滯車輛的反應時間。當市府官員敦促駕駛人避開街道後，Waymo 暫停了服務，並將車隊引導至適當位置停泊，以確保不會進一步增加交通擁堵或阻礙緊急車輛的通行。

事故發生 3 天後，Waymo 周二 (23 日) 晚間透過部落格文章表示，他們一直專注於開發即使在基礎設施故障時也能運作的 Waymo Driver。

公司將採取三項「立即步驟」改進服務。首先，Waymo 將進行「全車隊更新」，整合有關區域停電「環境資訊」的軟體，使車輛在交叉路口時能更果斷地導航。其次，公司正在改善其「緊急響應協議」，並與舊金山市長 Daniel Lurie 的團隊協調，以加強緊急應變準備工作。最後，Waymo 也將更新其急救人員的培訓內容。