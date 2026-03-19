鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 12:30

外媒分析，聯準會主席鮑爾週三 (18 日) 最新談話，讓華許 (Kevin Warsh) 若接掌聯準會後想快速推動降息的難度進一步升高。

聯準會最新公布的經濟預測顯示，官員已上調通膨與利率路徑預估，不只反映伊朗戰爭推升油價的影響，也凸顯關稅因素仍讓決策官員對通膨保持警戒。

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聯準會週三公布的經濟預測摘要 (SEP) 顯示，官員對 2026 年核心個人消費支出物價指數的預測中位數，已由去年 12 月的 2.5% 上修至今年 3 月的 2.7%。

同時，最新點狀圖也顯示，多位官員已調高對利率的預期，意味今年多次降息的空間正在縮小。

鮑爾在記者會上表示，通膨預期上修不只是因為油價，還「反映出我們看到關稅方面進展緩慢」。這番談話顯示，聯準會內部目前對通膨風險的考量，已不再侷限於中東戰事引發的能源價格上漲，也包含川普關稅政策對物價的潛在壓力。

分析指出，這樣的政策訊號，對主張降息的華許而言並不有利。雖然華許的立場與川普希望降息的方向一致，但聯準會主席在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中僅握有 12 票中的 1 票，若要真正推動降息，仍須說服其他官員支持。

值得注意的是，原本曾公開支持降息的聯準會理事華勒 (Christopher Waller)，這次 (三月會議) 也改為支持按兵不動。

華勒在 1 月會議時曾與少數官員一同主張降息，但在 3 月會議中已轉而支持鮑爾。

市場認為，這顯示即使是過去較偏鴿派的官員，如今也對通膨前景轉趨審慎。

此外，華許的人事案目前仍未明朗。共和黨籍北卡羅來納州參議員 Thom Tillis 已表明，在鮑爾涉及聯準會總部翻修超支案的刑事調查尚未解決前，不會投票支持華許的確認案。

鮑爾則否認不當管理裝修工程等相關指控，而聯邦法官上週已裁定撤銷對聯準會發出的傳票，司法部則表示將提出上訴。

在調查與法律程序持續延宕下，鮑爾目前仍將續留主席職位，華許接任時程也持續充滿變數。