鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 02:00

隨著 2025 年進入尾聲，華爾街年度例行公事再度上演——各大投行與策略師開始為 2026 年市場設定目標水準。歷史經驗顯示，這些預測往往偏向樂觀，實際結果卻經常落空。儘管如此，2026 年的市場挑戰不在於「會不會續漲」，而在於估值、盈餘與政策之間的微妙平衡，正讓風險逐步浮現。

華爾街年年看多 預測準確度卻始終有限

回顧過去幾年，華爾街對股市的年度預測幾乎清一色偏多，但命中率並不理想。2021 年底，市場普遍預期 2022 年標普 500 指數將再漲約一成，結果卻明顯落空；2022 年預測 2023 年僅小幅上漲，實際漲幅卻遠超預期。類似情況在 2023、2024 與 2025 年一再重演。

進入 2025 年前，市場對全年報酬的預估中位數僅約 8%，最高估值也不過 15%，但實際上標普 500 今年再度逼近 20% 的年漲幅，寫下連續第三年接近兩成的表現。這些落差反映的不是分析師能力不足，而是市場充滿不可預測性，突發事件往往改變既定劇本。

2026 年共識目標偏多 但沒有人押注下跌

目前市場對 2026 年的初步共識，仍延續樂觀基調。多數機構預期標普 500 明年將上看 7,500 點左右，意味著約 9% 的年漲幅；最樂觀的預測甚至看好 15%，最保守的估計也僅回落至 4%。值得注意的是，沒有任何一家大型機構公開預測負報酬。

這樣的預測假設，建立在企業盈餘持續成長、通膨受控，以及聯準會在 2026 年中啟動降息循環等條件上。然而，這些前提本身就相當「精準」，任何一環出現偏差，都可能讓市場重新定價。

估值高檔成為最大變數 市場容錯空間有限

從估值角度來看，美股已處於歷史高檔水準。標普 500 的本益比約 26 倍，經通膨調整的席勒本益比 (Shiller PE Ratio) 接近 39，遠高於長期均值。即使以 2026 年預期盈餘計算，遠期本益比仍在 23 倍左右。

在這樣的水準下，市場不需要出現危機，只要「不如預期」就可能承壓。換言之，真正的風險不是經濟衰退，而是任何「不夠完美」的結果，包括降息不如預期、獲利成長放緩，或政策不確定性升高。

情境推演顯示：輕微修正就足以侵蝕報酬

若以 2026 年每股盈餘約 282 美元作為基準，不同估值情境將帶來截然不同的結果。若市場情緒持續樂觀，本益比擴張至 29 倍，指數有機會逼近 8,200 點，年漲幅約 18%；若估值維持現狀，指數約落在 7,300 點附近，漲幅僅約 6%。

但若經濟放緩導致估值回落至近年平均的 22 倍，指數可能回測 6,200 點，意味著約一成跌幅；在溫和衰退情境下，本益比若降至 18 倍，指數甚至可能回落至 5,000 點附近，修正幅度超過 25%。

這些推演突顯一個現實──在高估值環境中，下檔風險的彈性遠大於上檔空間。

投資人面臨的真正挑戰：不是預測，而是風險管理

2026 年的核心挑戰，在於市場期待與現實風險之間的落差。過去十多年來，超低利率與寬鬆流動性推升資產價格，如今這些支撐條件已逐漸退場。消費動能放緩、負債壓力升高、通膨黏著度偏高，都可能影響企業獲利表現。

此外，2025 年的漲勢高度集中，僅約三分之一個股跑贏指數，一旦領漲族群動能減弱，整體市場可能更容易出現波動。地緣政治與政策變數仍在，但核心風險仍是「盈餘能否支撐目前的估值」。