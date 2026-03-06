鉅亨網編譯段智恆 2026-03-06 22:20

白銀供應拉警報！分析師警告恐引爆金融風暴(圖：REUTERS/TPG)

霍爾特指出，目前紐約商品交易所 (COMEX) 登記可供交割的白銀庫存約為 8,600 萬盎司，但截至 3 月初，已有約 5,200 萬盎司白銀要求實物交割，意味著剩餘可供市場調配的庫存已大幅縮水。他認為，若交割需求持續增加，可能出現實物供應不足的情況，屆時市場信心可能受到衝擊。

霍爾特指出，全球金融體系目前建立在龐大的債務與衍生性金融商品之上。他估計，全球衍生性金融商品規模可能高達約 2,000 兆美元，而全球債務規模約為 350 兆美元，相較之下全球年度經濟產出約為 100 兆美元，整體結構存在明顯失衡。

他認為，若金融體系出現「重新定價」或「系統重置」，各國政府可能透過大規模貨幣寬鬆來穩定市場，但此舉也可能引發全球通膨壓力。他表示，債務規模過於龐大，難以在現有貨幣體系下完全償還，因此未來可能出現部分資產價格下跌與生活必需品價格大幅上漲並存的情況。