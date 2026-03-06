白銀供應拉警報！分析師警告恐引爆金融風暴
鉅亨網編譯段智恆
金融評論人士、貴金屬市場分析師霍爾特 (Bill Holter，市場暱稱「Mr. Gold」) 近日警告，全球金融體系可能面臨重大壓力測試，而白銀市場可能成為觸發金融動盪的導火線。他指出，如果白銀在期貨市場出現實物交割困難，可能迅速動搖市場信心，進一步波及黃金與更龐大的衍生性金融商品市場。
霍爾特指出，目前紐約商品交易所 (COMEX) 登記可供交割的白銀庫存約為 8,600 萬盎司，但截至 3 月初，已有約 5,200 萬盎司白銀要求實物交割，意味著剩餘可供市場調配的庫存已大幅縮水。他認為，若交割需求持續增加，可能出現實物供應不足的情況，屆時市場信心可能受到衝擊。
他進一步表示，若白銀市場出現交割違約，投資人可能迅速轉向黃金市場要求實物交割，進而擴大市場壓力。霍爾特說：「一旦白銀無法交割，黃金市場可能在短時間內也面臨相同問題」。若市場對貴金屬交易所交割機制失去信任，將可能引發更廣泛的金融市場動盪。
霍爾特指出，全球金融體系目前建立在龐大的債務與衍生性金融商品之上。他估計，全球衍生性金融商品規模可能高達約 2,000 兆美元，而全球債務規模約為 350 兆美元，相較之下全球年度經濟產出約為 100 兆美元，整體結構存在明顯失衡。
他認為，若金融體系出現「重新定價」或「系統重置」，各國政府可能透過大規模貨幣寬鬆來穩定市場，但此舉也可能引發全球通膨壓力。他表示，債務規模過於龐大，難以在現有貨幣體系下完全償還，因此未來可能出現部分資產價格下跌與生活必需品價格大幅上漲並存的情況。
霍爾特同時指出，市場往往在重大轉折出現前長期忽視潛在風險。他以 2000 年前後投資黃金與白銀的投資人為例，當時市場普遍不看好，但長期來看貴金屬已成為過去二十多年表現最佳的資產之一。他認為，若市場風險逐步累積，貴金屬可能再次成為投資人避險的重要工具。
