鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-24 04:30

科技富豪馬斯克的衛星網路業務「星鏈」（Starlink）宣布，全球活躍用戶數量已經突破 900 萬關口。

短短47天又多100萬用戶，馬斯克衛星網路業務增速起飛。（圖：Shutterstock）

相較於 900 萬這個數字，用戶數量的增速才是更關鍵的訊息。

根據「星鏈」過往貼文，「星鏈」在 11 月 5 日剛宣布活躍用戶數量突破 800 萬，之前是在 8 月 28 日突破 700 萬。600 萬則是在 6 月 9 日，500 萬是在今年 2 月最後一天達成。再往前，突破 400 萬用戶已經是去年 9 月底的事了。

知名特斯拉投資者 & 馬斯克粉絲 Sawyer Merritt 曬出統計，稱「星鏈」用了整整 730 天才攢滿第一個 100 萬用戶，第二個、第三個 100 萬都花了大半年（274 天和 240 天），到了今年，用戶增速開始顯著加快，最新的 100 萬增量僅花了 47 天。

按照這個增長速度，最快明年 1 月底「星鏈」又要慶祝突破 1,000 萬用戶大關了。

業務擴張斜率陡然上升，也意味著馬斯克寄予厚望的衛星網路業務已經實現商業閉環，開始品嘗規模化的紅利。與此同時，地球上還沒有出現任何能威脅市場地位的對手。

今年 10 月，SpaceX 宣布成功在低地球軌道上部署第 10,000 顆「星鏈」衛星。扣掉損耗，目前在軌運行的衛星約 9,300 顆。