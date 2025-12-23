舊金山大停電！Waymo自動駕駛集體停擺、馬斯克特斯拉純視覺Robotaxi大勝？

鉅亨網新聞中心 2025-12-23 15:00

近日一場突如其來的電力故障席捲舊金山，不僅讓這座科技之都陷入黑暗，更讓被視為未來交通標竿的 Waymo 無人駕駛計程車瞬間「現形」。

舊金山大停電導致Waymo自動駕駛集體停擺。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》、《Business Insider》報導，當紅綠燈熄滅、城市陷入混亂時，數十輛 Waymo 系統因無法應對異常環境，集體停擺在馬路中央，從高科技產物淪為堵塞交通的「金屬路障」。

‌



一段在 X 平台流傳的影片顯示，至少有五輛 Waymo 自動駕駛車同時聚集在同一個路口，導致周邊人類駕駛的車輛不得不繞道而行。

影片中也可見部分車輛被堵在 Waymo 車隊後方，短時間無法移動。

對此，Waymo 發言人 Suzanne Philion 也發出緊急聲明指出：「由於大規模停電，我們已暫時暫停在舊金山灣區的叫車服務，我們的團隊正與市政府官員密切配合，持續關注基礎設施的運作情況，並希望能盡快讓服務重新上線。」

不過，Waymo 並未說明，為何這次停電會對其自動駕駛車輛造成如此明顯的影響。

對此，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克也隨即在社交平台 X 上大酸競爭對手，稱特斯拉的 Robotaxi 在這場停電中「完全未受影響」。

這場意外不僅引發交通混亂，更將自動駕駛領域兩大技術路線的殘酷爭議，直接推到了公眾面前。

城市失序：當無人駕駛汽車遇到熄滅的紅綠燈

週六發生的這場大停電，疑似由 Pacific Gas & Electric 一處變電站火災引起，高峰時期影響高達 13 萬用戶。

舊金山市長 Daniel Lurie 緊急警告市民避免非必要外出，因為全市交通紅綠燈大規模失靈，大眾運輸系統一度癱瘓。

Waymo 乘客 Michele Riva 記錄了他的尷尬經歷。當晚他離目的地僅剩一分鐘車程時，車輛在一個擁擠且紅綠燈熄滅的路口徹底停住。

Riva 表示：「我覺得 Waymo 當時根本不知道該怎麼處理。」

他在車內等待客服長達三分鐘，最終因系統持續「遲疑」且客服塞車打不通，只能無奈選擇下車步行回家。

技術死穴：高精地圖與規則系統的「脆弱」

業界分析認為，這暴露出 Waymo 依賴「高精地圖與預設規則」技術路線的軟肋。

Waymo 的系統結合了 LiDAR、雷達與相機，並極度依賴定期更新的高精地圖與明確的交通規則。

在秩序井然的城市中，這套系統極為穩定；但當紅綠燈熄滅、行人隨意穿行、交通數據異常時，系統會因找不到「確定的安全邊界」而觸發風險控制機制，直接選擇「停下」。

從單車安全角度看，停下是無可厚非的保守選擇；但從城市管理角度看，百輛無人車同時在關鍵路口「罷工」，卻成了一場人造的交通災難。

技術路線之爭：保守規則 vs. 視覺通用策略

馬斯克的「補刀」則將討論引向了特斯拉與 Waymo 的路徑差異。

特斯拉支持者認為，特斯拉依賴「純視覺 + 數據驅動」的端到端模型，模擬人類視覺學習駕駛策略，不依賴外部基礎設施（如高精地圖或訊號感測器），因此在停電導致的混亂環境下，仍能像人類司機一樣維持行駛。

不過，專家也指出，這並非單純的勝負判定，因為 Waymo 經營的是完全無人的自動駕駛商業服務，安全責任全在系統，因此採取極度謹慎的「暫停策略」。

相較之下，特斯拉 FSD 目前仍屬輔助駕駛，駕駛責任由人類承擔，其在混亂中的持續行駛，並不等同於無人系統在同等責任下的安全表現。

這次「舊金山停電夜」為自動駕駛行業敲響了警鐘：真正的考驗不在於日常的規律運行，而是在城市失序的瞬間。