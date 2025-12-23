鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-23 17:00

美國總統川普 4 月 2 日在白宮發表「解放日」關稅，為第二任期的政策推動定調，也引發市場動盪。Yahoo Finance 做了詳細回顧，後來川普對各國的關稅持續調整，與當天承諾相比，目前為止多數具體目標並未實現。

承諾與現實的落差：川普2025年關稅全紀錄及2026年展望 (圖:Shutterstock)

製造業工作回流

‌



川普在 4 月 2 日時說：「工作與工廠會重新回到我們國家，你已經能看到跡象。」

然而事實上，2025 年美國的勞動力市場大致上停滯不前，川普關注的製造業工作，自 4 月以來每個月都呈現下降。美國勞工統計局 (BLS) 的數據顯示，今年 11 月的美國製造業就業人數，比 4 月減少約 6.7 萬人。

同時，用來衡量新建工廠數量的製造業建設支出，全年也持續下降。經濟學家指出，關稅是造成支出下滑的因素之一。

縮減國債

川普曾承諾，關稅將幫助美國「快速還清國債」。然而，根據美國財政部的數據，美國國債在 2025 年 4 月約 36.1 兆美元，目前則攀升至 38.2 兆美元，多了 2 兆多美元。

經濟成長跳票

川普聲稱，關稅將帶來前所未有的經濟成長，「這些關稅將帶來你前所未見的成長，將是非常特別的景象。」

事實上，美國在 10 月發生了史上最漫長的政府關門，對全年經濟成長造成壓力。儘管如此，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 仍預測全年實質國內生產毛額 (GDP) 可交出 3% 成長率，高於 2024 年的 2.8%。

川普團隊許多經濟成長承諾，已轉向展望 2026 年，例如商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 曾表示，「美國 30 兆美元經濟可在川普任內成長 4%、5%，甚至 6%」。

主要關稅

雖然許多經濟效果承諾未實現，但川普確實推行並維持多項關稅：

已兌現的關稅承諾

10% 基準關稅：4 月 5 日生效，至今仍維持。

25% 汽車關稅：雖對英國稍微調整，但大致落實。

對中國關稅：4 月 2 日第一波對等關稅的稅率為 34%，經過多輪會議與情勢降溫，目前 11 月整體平均關稅稅率為 29.3%，接近原承諾。

尚未實現的關稅承諾

藥品關稅：川普承諾藥品生產將回流美國，但截至 2025 年底，多數進口藥品仍免關稅。

晶片關稅：白宮多次威脅，但實際上尚無行動。川普團隊也曾提供建廠減免等豁免條件。目前看來，半導體關稅可能持續延後宣布。

展望 2026

Yahoo Finance 總結，川普在 2025 年的關稅政策呈現「時而生效、時而延遲」的狀態，但可以確定的是，關稅將繼續是美國經濟與華爾街的重要變數，而川普仍將是其最堅定的支持者。

川普在 4 月 2 日當天演說時，曾展現對關稅的執著與一致性，「非常一致，因為我談這件事已經 40 年了。」