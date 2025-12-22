鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 10:44

特斯拉 (TSLA-US) 在加州的自動駕駛計程車 Robotaxi 計畫正以驚人的速度成長。根據加州公共事業委員會（CPUC）資料，目前特斯拉已在該州註冊了 1,655 輛車輛及 798 名司機。同時，公司也開始從工廠產線招募員工，操作其 Robotaxi 車隊以滿足日益增加的叫車需求。

特斯拉加州Robotaxi短短數月新增逾千輛車！擴大招募員工擔任「AI操作員」。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，特斯拉的 Robotaxi 服務在今年八月剛上線時，僅有 28 輛車及 128 名司機註冊。車輛數字代表已獲批准使用的車輛數量，而非實際運行車隊規模。

由於公司無需隨時更新新增司機數量，因此實際運行人力可能更多。

與特斯拉相比，Alphabet(GOOGL-US) 旗下的自動駕駛汽車公司 Waymo 在加州地區的自動駕駛計程車車隊已運行超過 1,000 輛車。

根據 CPUC 資料，Waymo 在加州註冊車輛共 1,955 輛，並自 2023 年起向部分公眾提供無人駕駛乘車服務。

Zoox 則在舊金山註冊 229 輛車。Zoox 發言人表示，目前其車隊在舊金山與拉斯維加斯間共運行 50 輛車，車輛完全自動運行，與 Waymo 類似。

去年，特斯拉向加州機動車輛管理局（DMV）註冊超過 220 名測試司機及 100 輛車，申請測試其自動駕駛軟體的測試許可，需有測試司機在車上操作。

然而，特斯拉尚未將 Robotaxi 服務註冊為加州自動駕駛計程車服務。加州對自駕車管理嚴格，DMV 代表表示，特斯拉尚未申請無人駕駛測試許可。

CPUC 現行許可僅允許向員工及部分公眾提供運輸服務，要以自駕車載客需另外申請專門許可。

特斯拉在全美擴大招聘 AI 操作員

自九月 Robotaxi App 對外開放後，部分用戶抱怨等待時間過長，有時可達 40 分鐘。

《Business Insider》記者 Alistair Barr 指出，尖峰時段有時無法立即預約，而非尖峰時段等待約 10 分鐘。

不過，為提升服務運力，特斯拉已經開始在加州工廠張貼公告，提供產線作業員與物料搬運員額外工時與薪酬，擔任 AI 操作員。

AI 操作員坐在駕駛座上，在特斯拉全自動駕駛（FSD）軟體運行時持續監控車輛，必要時接管操作。特斯拉計畫最終將 FSD 軟體作為完全自動駕駛服務推出。

公告指出，增加操作員可擴大舊金山灣區 Robotaxi 計程車服務供應。若員工推薦朋友擔任 AI 操作員，最多可獲得 500 美元獎金。

上個月，內華達州和亞利桑那州的部分銷售人員已轉往拉斯維加斯和鳳凰城的 AI 操作員職位。

與此同時，根據特斯拉官網資料，特斯拉正在美國各地招聘 AI 操作員，包括伊利諾州、麻薩諸塞州、科羅拉多州和德州。

該職位需輪班工作，工作內容包括在 FSD 啟動時坐在駕駛座上、與乘客互動，以及收集車輛性能的詳細報告。

此外，工作可能涉及在全美不同城市進行測試。薪資約為每小時 25 至 30 美元。

根據應徵者透露，招聘流程包括 FSD 測試駕駛、持有有效駕照，以及通過藥物檢測和背景調查。