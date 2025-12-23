鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-23 12:46

經歷多年監管壓力與經濟逆風後，中國科技產業呈現明顯復甦。阿里巴巴 ADR 目前價格約為 150 美元，雖僅為 2020 年末高點的一半，但相比 2022 年僅約 60 美元的水準，已展現強勁增長潛力。

推動阿里巴巴及其他科技股上漲的關鍵因素之一，是人工智慧（AI）熱潮。促使輝達 (NVDA-US) 成為首家市值 5 兆美元公司的 AI 趨勢，也為中國科技企業提供了新的投資機會與成長動能。

高盛團隊在報告中指出：「AI 改變了中國科技股的遊格局。」

他們總結了 2025 年中國市場的經驗教訓，並對 2026 年提出預測，包括股市仍有上漲空間，但基調有所變化。

高盛報告寫道：「連續兩年的正報酬後，中國股市很可能進入較緩慢的牛市。我們預期牛市將持續，但增長速度會放緩。我們預測到 2027 年底，中國股市將上漲約 38%，這反映出股市從『希望期』向『成長期』的週期轉換。」

此外，高盛指出，過去一年中國市場的另一項經驗是，較佳的貿易成果，包括美國關稅影響低於預期，抵消了國內財政政策的不足。

他們補充道，儘管面臨貿易逆風，「中國走向世界的步伐仍在持續」。

高盛還指出，消費者支出仍在不同領域活躍，而通膨仍是未來的關鍵趨勢，政策有望引導健康的物價增長。

該行也表示，中國最新五年計畫將科技列為至 2030 年的優先產業，可能重新塑造投資者對中國股市的策略。

高盛分析團隊強調，儘管風險仍在，中國仍具投資價值，且多元化投資的優勢正在充分展現。

對於科技與 AI 領域，阿里巴巴作為中國主要玩家之一，高盛同樣持樂觀態度。

他們指出：「AI 的突破已改寫科技股的敘事。中國 AI 科技生態系的估值已重新定價，但相較美國仍顯便宜，尤其考慮中國在資本支出上的潛力，以及透過應用案例創造 AI 商業化的策略。」

高盛補充，美中科技軍備競賽「很可能在中國孕育出結構性勝利者」，尤其是在成本優勢明顯（如電力、人力）及政府支持強力（如半導體設計與製造）的利基市場。