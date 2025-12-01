鉅亨網編譯段智恆 2025-12-23 01:30

《彭博》周一 (22 日) 報導，在政治與經濟不確定性升高之際，黃金再度展現其避險資產的角色。隨著投資人湧入金市，加上各國央行持續增持黃金儲備，金價在 2025 年屢創新高，並突破通膨調整後的歷史高點。市場普遍認為，貿易衝突、地緣政治風險、貨幣政策不確定性與政府債務擴張，共同推動了這波黃金漲勢。

為什麼大家都在買黃金？避險與去美元化趨勢浮現(圖：REUTERS/TPG)

避險需求升溫 黃金重返市場核心

‌



長久以來，黃金一直被視為政治與經濟動盪時期的重要避險工具。其價值穩定、流動性高、易於運輸與變現，使投資人在市場劇烈波動時尋求安全感。進入 2025 年後，投資人明顯加大對黃金的配置，尤其是黃金 ETF，反映避險情緒快速升溫。

在此背景下，金價不僅接連改寫新高，還超越 1980 年的通膨調整後高點。雖然 10 月一度因市場擔憂漲勢過熱而出現回檔，但隨後在市場預期美國將進一步降息的帶動下，金價迅速回穩，並在年底前突破每盎司 4,400 美元，創下歷史新高。

利率、美元與「貶值交易」推動金價

由於黃金本身不具孳息，在低利率環境下，其相對吸引力往往提高。市場押注 Fed 在 2026 年仍有降息空間，並預期由川普提名的新任 Fed 主席，貨幣政策立場可能比現任主席鮑爾更偏向寬鬆，這些預期皆有利於金價。

文化需求與央行買盤 支撐長線走勢

除了金融市場資金流動外，實體需求同樣是支撐金價的重要力量。黃金在印度與中國文化中具有深厚地位，常以飾品、金條等形式世代相傳，象徵財富與安全。數據顯示，印度家庭持有的黃金約 2.5 萬公噸，規模遠高於美國諾克斯堡金庫的儲量。

實體買盤對價格變動極為敏感。當金融市場投資需求轉弱時，珠寶與金條買家往往會趁低吸納，為金價形成支撐。

另一方面，央行買盤成為近年金價上漲的關鍵推手。自 2024 年初以來，金價強勁走升，部分原因來自新興市場央行大舉買進，以降低對美元這一全球主要儲備貨幣的依賴。自俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟友凍結俄羅斯央行外匯資產，更凸顯外幣資產面臨制裁風險。

其中，中國人民銀行 (中國央行) 已連續 13 個月增加黃金儲備，並計畫強化其在全球金市中的地位。多數國家將海外黃金存放於英格蘭銀行，而中國則希望在國際黃金市場中扮演更關鍵角色。

什麼情況可能讓金價止漲？

市場認為，若美元顯著走強、川普關稅政策大幅降溫，或俄烏達成和平協議，都可能引發金價回落。此外，投資人獲利了結亦可能對金價形成短期壓力，但目前黃金 ETF 持倉量仍未回到 2020 年高點，顯示資金尚未全面退場。

央行買盤被視為支撐金價最重要的一環，若大型持有國減少儲備，將對市場造成衝擊。不過，目前尚無任何主要央行考慮大幅出售黃金。相較 1990 年代主要央行頻繁拋售、導致金價長期下跌，近年已鮮少出現類似情況。1999 年各國央行簽署的《央行黃金協議》，亦限制了集體出售行為。

至於投資實體黃金，仍需考量儲存、保險與運輸成本。實體金條與金幣通常較現貨價存在溢價，不同地區也可能出現價差，形成套利空間。2025 年初，市場擔憂美國可能對黃金進口加徵關稅，導致紐約期金價格大幅高於倫敦現貨價，並引發全球將黃金運往美國的浪潮。