川普要伊朗無條件投降！伊朗總統回應了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-07 18:53

伊朗總統佩澤希齊揚周六（7 日）發表講話，號召全民團結守衛伊朗，並表示伊朗絕不可能無條件投降。

伊朗總統佩澤希齊揚。（圖：Shutterstock）

佩澤希齊揚在講話中向鄰國表示歉意，並表示臨時領導委員會 6 日批准，不再攻擊鄰國，也不發射飛彈，除非這些國家首先對伊朗發動攻擊。

川普周五在社交平台 Truth Social 上發文，稱除非伊朗無條件投降，否則他不會與伊朗達成任何協議。

不僅如此，川普還要求伊朗在投降後選出一位美國「可以接受」（acceptable）的領袖。這樣一來，美國及其「優秀盟友及合作夥伴」將努力「把伊朗從毀滅邊緣拉回來」，「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again）。

伊朗傳出已選出已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任最高領導人，川普周四接受《Axios》專訪時表示，他認為美國必須直接參與伊朗最高領袖的接班安排，並明確表態不接受穆吉塔巴接班，強調若由延續現行路線的人掌權，美國未來恐再度與伊朗爆發衝突。