2025-12-20

全球表現最佳的股票 RRP Semiconductor Ltd. 近期在印度股市的驚人表現引發了投資者的泡沫擔憂。

該公司股價在截至 2017 年 12 月的 20 個月內暴漲超過 55000%，成為社交媒體上的熱門話題，並成為市值超過 10 億美元的公司中漲幅最大的股票。然而，儘管其股價飆升，RRP 的最新財報顯示其營收為負，且僅有兩名全職員工。2024 年初，該公司撤出房地產業務，與半導體支出熱潮的關聯性亦十分有限。

這一波漲勢目前已顯露疲態，印度證券交易委員會（SEBI）已開始調查 RRP 股價飆升是否存在潛在的違規行為。RRP 的市值為 17 億美元，近期股價已較 11 月 7 日的高點下跌 6%。儘管 RRP 的股價走勢不太可能對更廣泛的人工智慧熱潮產生重大影響，但其極端的漲幅凸顯了印度市場的過度投機風險。

RRP Semiconductor 的創始人拉金德拉 · 乔丹卡尔（Rajendra Chodankar）於 2024 年初達成協議，通過償還 8000 萬盧比的貸款收購 GD Trading and Agencies Ltd.，並以每股 12 盧比的價格出售股份，使其持股比例達到 74.5%。此外，RRP Electronics Pvt. 公司在馬哈拉施特拉邦建立了半導體組裝和測試工廠，這一關聯引發了市場的各種猜測。

投資者對 RRP Semiconductor 的熱情掩蓋了其實際交易量極低的事實，約 98% 的股份由 Chodankar 及其小群體持有。儘管如此，許多投資者仍將 RRP 視為芯片熱潮的受益者。隨著股價的敏感期來臨，疲弱的財務數據和監管審查的加強使得投資者面臨著巨大的風險。