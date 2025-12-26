鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-26 17:30

結構性弱點難有解方 日元看跌聲浪增強 有策略師預期2026年恐達165(圖:shutterstock)

日元在今年兌美元小幅上漲不到 1%，雖然有望終結此前連續 4 年的跌勢，但反轉趨勢最終未能如預期般強勁。

日元今年曾短暫升破 140 關卡，但隨後在美國總統川普的關稅政策不確定性，以及日本政治轉變帶來的財政風險增加等因素下失去動能。目前美元兌日元交易價格約為 155.70，距離今年低點 158.87 不算太遠。

包括摩根大通和法國巴黎銀行在內的多家機構策略師預計，到 2026 年底，美元兌日元匯率將進一步來到 160 或更低。摩根大通的首席日本外匯策略師 Junya Tanase 預測最為悲觀，認為 2026 年底將達到 164。

福岡金融集團首席策略師 Tohru Sasaki 也認為，美元兌日元將在 2026 年底達到 165。法國巴黎銀行外匯策略師 Parisha Saimbi 則預計，到 2026 年底美元兌日元將升至 160。

策略師們指出，只要日銀僅緩慢緊縮政策，且美國與日本之間巨大的利差、實質負利率持續存在，加上持續的資本外流，日元的貶值趨勢就很可能維持。目前，隔夜指數交換顯示，日銀下一次升息預期要到 9 月才會完全反映在價格中，而通膨仍高於央行 2% 的目標。

此外，日本的對外投資流動仍是壓力來源。散戶投資者透過投資信託淨買入海外股票的規模，持續徘徊在去年十年高點的 9.4 兆日元（約 600 億美元）附近，這突顯了家庭對外國資產的持續偏好。企業資金外流可能是一個更持久的驅動力，因為日本企業對外直接投資近年來持續穩定，且今年的對外併購（M&A）交易量已創下多年新高。