結構性弱點難有解方 日元看跌聲浪增強 有策略師預期2026年恐達165
日本央行最近進行的升息行動，未能為日元帶來持續的提振，反而強化了市場對於日元結構性弱點，難以在短期內修復的觀點，並使得看跌日元的聲浪不減反增。
日元在今年兌美元小幅上漲不到 1%，雖然有望終結此前連續 4 年的跌勢，但反轉趨勢最終未能如預期般強勁。
日元今年曾短暫升破 140 關卡，但隨後在美國總統川普的關稅政策不確定性，以及日本政治轉變帶來的財政風險增加等因素下失去動能。目前美元兌日元交易價格約為 155.70，距離今年低點 158.87 不算太遠。
包括摩根大通和法國巴黎銀行在內的多家機構策略師預計，到 2026 年底，美元兌日元匯率將進一步來到 160 或更低。摩根大通的首席日本外匯策略師 Junya Tanase 預測最為悲觀，認為 2026 年底將達到 164。
福岡金融集團首席策略師 Tohru Sasaki 也認為，美元兌日元將在 2026 年底達到 165。法國巴黎銀行外匯策略師 Parisha Saimbi 則預計，到 2026 年底美元兌日元將升至 160。
策略師們指出，只要日銀僅緩慢緊縮政策，且美國與日本之間巨大的利差、實質負利率持續存在，加上持續的資本外流，日元的貶值趨勢就很可能維持。目前，隔夜指數交換顯示，日銀下一次升息預期要到 9 月才會完全反映在價格中，而通膨仍高於央行 2% 的目標。
此外，日本的對外投資流動仍是壓力來源。散戶投資者透過投資信託淨買入海外股票的規模，持續徘徊在去年十年高點的 9.4 兆日元（約 600 億美元）附近，這突顯了家庭對外國資產的持續偏好。企業資金外流可能是一個更持久的驅動力，因為日本企業對外直接投資近年來持續穩定，且今年的對外併購（M&A）交易量已創下多年新高。
當前市場焦點仍集中在政府即將推出的財政戰略。由於日元交易水準已接近此前曾觸發行動的價位，官方干預的風險再次受到關注。包括財政大臣片山皋月在內的日本官員已加強對投機性外匯波動的警告。然而，分析師認為，單靠干預不太可能讓日元擺脫低迷。
儘管存在多重近期負面因素，仍有部分日元觀察家相信，隨著日銀繼續政策正常化，日元最終將在更長遠的時期內升值。高盛集團即預計，日元在未來十年內最終將升至 100 兌 1 美元。
