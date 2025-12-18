歐洲央行利率連四凍 市場押注2026年可能升息

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-18 21:57

歐洲央行 (ECB) 周四 (18 日) 連續第四次維持主要存款利率在 2% 不變，符合市場預期。該行上調經濟展望，預測 2025 年成長 1.4%、2026 年為 1.2%，並表示通膨應能在中期穩定在 2% 目標。但投資人已開始押注 ECB 最快可能在 2026 年升息。

歐洲央行 (ECB) 如預期連續第四次維持主要存款利率在 2% 不變。(圖:Reuters/TPG)

此次會議後，ECB 存款利率 (Deposit Facility Rate)，即關鍵利率維持在 2.0%，主要再融資利率 (Main Refinancing Rate) 為 2.15%、邊際貸款利率 (Marginal Lending Rate) 為 2.4%。決策者持續不對未來動向提供指引，強調將根據數據逐次會議做出決定。

ECB 維持本次利率不變的主因是通膨已接近目標，且經濟展現韌性。標普全球 (S&P Global) 公布的商業調查顯示，今年最後幾個月動能穩定，德國財政刺激措施將進一步支撐成長。

多數官員也表示，願意接受通膨短期低於目標。執行委員會成員 Isabel Schnabel 曾表示，只要偏離幅度不大，她不會太擔心。

通膨預測與經濟展望

CB 在聲明中表示，最新評估「再次確認通膨應能在中期穩定在 2% 目標」。最新預測顯示，通膨預計未來兩年將低於水準，2026 年為 1.9%，2027 年為 1.8%，2028 年回到 2.0% 目標。

經濟方面，歐元區國內生產毛額 (GDP) 預計 2025 年成長 1.4%，2026 年成長 1.2%，2027 年和 2028 年均成長 1.4%，顯示區域經濟展現韌性。

市場反應：押注最早 2026 年升息

消息公布後，歐元抹去稍早跌幅，報 1.1733 美元附近。德國 10 年期公債殖利率上升 1 個基點至 2.87%。

多數 ECB 官員已暗示，通膨低於目標無需立即行動，彭博調查分析師認為借貸成本可能維持現狀至 2027 年。

然而投資人已開始排除進一步寬鬆的可能性，並押注 ECB 最快可能在 2026 年首次升息。德國資產管理公司 Union Investment 債券投資組合管理主管 Christian Kopf 告訴《CNBC》：「我預期歐元區短期內不會調整利率。如果 2026 年有變化，很可能是在 2026 年底或 2027 年初升息。」

理事會內部分歧浮現

投資人更關注理事會內部明顯升高的緊張關係。部分成員如 Schnabel 曾公開支持市場認為下次利率調整將是升息的看法，但其他成員認為仍有降息空間。

立陶宛央行總裁 Gediminas Simkus 先前曾力主保留降息可能，但現在也表示因經濟意外強勁，已不再認為需要進一步寬鬆。

若利率長期維持不變，將使本輪寬鬆周期停在降息八次。這將受到 Schnabel 歡迎，她認為下次調整，無論何時發生都很可能是升息。

歐洲其他央行動向

同日英國央行宣布降息，九人貨幣政策委員會 (MPC) 小幅多數票決定降息 1 碼 (25 個基點)，將基準利率降至 3.75%。最新通膨數據顯示 11 月通膨大幅降至 3.2%，加上近期英國經濟數據疲弱，推升降息預期。

瑞典央行將關鍵政策利率維持在 1.75% 不變。瑞銀投資銀行 Franziska Fischer 表示，瑞典央行的寬鬆周期已經結束。