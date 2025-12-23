鉅亨網編輯林羿君 2025-12-23 16:40

儘管美元在近期展現出些微穩定跡象，但華爾街多數投資機構和外匯策略師普遍預測，在經歷了慘淡的一年之後，美元在 2026 年將面臨持續的下跌壓力。推動這項預期的核心因素包括聯準會 (Fed) 預計將進一步放鬆貨幣政策，以及全球其他主要經濟體成長動能的加速。

今年迄今，美元兌一籃子主要貨幣累計下跌約 9%，預計將創下 8 年來最糟糕的年度表現。這波疲軟主要受到聯準會降息預期、與其他主要貨幣的利差收窄，以及對美國龐大財政赤字和政治不確定性的擔憂所驅動。

‌



全球企業支付公司 Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 指出：「從基本面看，美元仍處於高估狀態。」國際清算銀行的數據也佐證了這一觀點：10 月美元實際廣義有效匯率指數為 108.7，雖然較歷史高點 115.1 有所回落，但仍暗示美元估值偏高，具備下修空間。

分析師認為，美元走弱的預期能否實現，關鍵在於全球成長率是否趨於一致。多年來，美國經濟相對於世界其他地區的強勁成長溢價一直是支撐美元的關鍵因素，但這一優勢預計將在 2026 年縮小。

Brandywine Global 投資組合經理 Anujeet Sareen 表示：「世界其他地區明年的成長將會加快。」隨著德國財政刺激、中國政策支持以及歐元區成長軌跡的改善，全球經濟動能有望增強，進而削弱對美元的需求。

安盛投資管理固定收益與貨幣策略總監 Paresh Upadhyaya 強調：「當世界其他地區在成長方面開始看起來更好時，這將推動美元繼續走弱。」

Fed 與其他主要央行政策分歧 也是絆腳石

在各國央行政策層面，聯準會與其他主要央行之間的政策分歧，是拖累美元的另一重要因素。

在最近的 12 月議息會議上，聯準會已經進行了年內第三次降息，並暗示明年政策制定者的中位數預期是再降息 25 個基點。更值得關注的是，隨著現任主席鮑爾任期將結束，市場預期新任主席（將於明年第二季上任）很可能採取更為寬鬆的貨幣政策。多位已知的主席候選人，均主張將利率降至當前水準以下。

波士頓公民銀行全球市場聯席主管 Eric Merlis 表示，鑑於預期中的經濟成長放緩與就業情勢趨弱，該行目前正做空美元兌其他 G10 貨幣。

與之形成鮮明對比的是，市場預期歐洲央行等主要央行在 2026 年將維持利率不變，甚至不排除升息的可能性。在 12 月會議上，歐洲央行維持政策利率不變，同時上調了部分經濟成長和通膨預期，凸顯了政策的分歧。

明年第一季有望短暫反彈

儘管長期趨勢指向美元貶值，但投資者也提醒不能排除美元短期內反彈的可能性。對人工智慧的持續熱情引發的資金流入美國股市，以及美國政府重新開放和減稅措施的提振作用，可能會在 2026 年第一季短暫支撐美元。

然而，市場傾向於認為這些短期因素，不太可能成為美元持續走強的驅動力量。投資分析師 Jack Herr 警告，若明年任何時點出現美國經濟疲軟的跡象，美元都可能再次承壓。