鉅亨網新聞中心 2025-12-17 17:20

在歐洲汽車產業巨大壓力與多國政府強力斡旋下，歐盟委員會於當地時間週二（16 日）正式宣布重大政策調整：撤回原定於 2035 年起全面禁售燃油新車的計畫，改以一項更具靈活性的減排方案取代。

根據歐盟最新提案，核心要求已從原先的「100% 零排放」放寬為「2035 年新車平均二氧化碳排放量較 2021 年基準值削減 90%」。

剩餘的 10% 排放量，車企可透過使用歐盟生產的低碳鋼、合成燃料或非食品生物燃料來抵銷。

這一轉變代表內燃機技術獲得了「免死金牌」。未來，包括插電式油電混動車、增程式電動車、甚至是傳統燃油車，只要能透過多元手段達成減排目標，均可獲准在 2035 年後繼續留存於市場。

市場分析指出，此舉相當於徹底放棄了對燃油引擎的禁令，為傳統車企爭取到了喘息空間。

產業焦慮與政治博弈：德國領頭促成政策退縮

回顧這項政策的演變，2021 年歐盟首次提出禁令時曾引發產業震盪；儘管 2023 年歐洲議會通過了零排放協議，但在德國、義大利等汽車大國的持續施壓下，政策立場不斷鬆動。

此次全面退縮背後主要有三大現實考量：

最後則是政治領袖推動。德國總理默茨（Friedrich Merz）多次抨擊原政策「頑固且錯誤」，強調應採「技術中立」路線以保護工業競爭力。在德國聯合義大利、波蘭、捷克等國的集體壓力下，歐盟最終選擇妥協。

然而，儘管燃油車獲得豁免，歐盟內部也有國家持反對意見。

例如，法國與西班牙分別因布局電動化轉型與供應鏈建設，對政策鬆動表示憂慮，擔心會打亂產業投資。北歐國家如瑞典、丹麥、荷蘭等則堅決反對任何氣候目標的退步。

電動車產業與環保團體也發出警訊指出，一旦鬆綁排放標準，恐將動搖相關投資信心，連帶影響關鍵充電基礎建設的投入，並可能讓歐洲在邁向低碳、潔淨交通的進程上，進一步被中國拉開差距。

清潔交通倡導組織 T&E 執行董事 William Todts 批評，歐盟此舉是在浪費時間，並直言：「堅持內燃機不會讓歐洲汽車製造商再次變得偉大，而中國正在迎頭趕上。」

補貼配套：小型電動車成新寵

另外還有一點值得關注的是，歐盟在討論調整 2035 年燃油車禁令的同時，也同步端出一系列配套誘因，其中對「小型電動車」的專項扶植被視為此次政策中的一大焦點。

依照相關提案，歐盟計畫新增「M1E」的小型電動車獨立監管分類，並明確訂出車長須在 4.2 公尺以內的標準，包括 Renault 5、福斯 ID. Polo 等車款皆符合此一規範。

針對 M1E 級距車型，歐盟將給予相對寬鬆的技術門檻，同時引入所謂的「超級積分」獎勵機制。