2025-12-18

日本央行本週五 (19 日) 將召開貨幣政策會議，日本汽車工會聯合會主席金子晃浩（Akihiro Kaneko）針對市場普遍預期的升息發出警告，擔憂若此舉導致日元大幅升值，將嚴重影響企業在下一財年提高薪資的能力。

日銀升息前夕 汽車工會警告：日元若急升恐讓春鬥加薪落空。(圖:shutterstock)

金子晃浩強調，劇烈的匯率波動會吞噬出口商的預期利潤，使企業難以實施漲薪，儘管他指出若變動溫和，企業應能適應。

此番言論正值一年一度的「春鬥」薪資談判前夕，汽車產業的動向受到市場和日本央行的高度關注。外界普遍預測日本央行將在周五會議結束時把政策利率上調至 0.75%。

日本央行總裁植田和男曾表示，他正密切關注來年薪資談判的「初步趨勢」。然而，金子晃浩認為當局應等待更令人信服的跡象，並指出若要尋找「初步趨勢」，可能要等到明年 2 月或 3 月，屆時主要汽車公司才會在工會提出要求後，於 3 月中旬公佈薪酬協議。他提醒，企業的心態可能隨時因情況變化而改變。

儘管不利因素不斷增加，工人依然展現出對雇主保持壓力的決心。金子晃浩領導的工會已公佈了即將在 3 月達到高潮的工資談判政策草案，尋求每月最低基本工資增長 1.2 萬日元（約 77.50 美元）。相比去年爭取到 1996 年以來最高的 9,520 日元加薪，工會這次的姿態略有加強，將該數字定為最低標準而非參考點。

工會的另一個重點是縮小大公司與小型公司之間的薪資差距。在上一輪談判中，員工人數少於 300 人的公司員工平均工資增長了 8,688 日元，明顯落後於員工人數在 3,000 人及以上的大公司所獲得的 12,831 日元。

除了國內貨幣政策的影響，汽車製造商正面臨美國更高關稅等不利因素。由於關稅推高了成本，日本汽車製造商今年稍早不得不將北美銷售的汽車價格下調近 20% 以保持競爭力。預計關稅對七大主要汽車製造商在截至明年三月的財年總計影響將達到 2.5 兆日元。

金子晃浩對首相高市早苗的整體成長策略表示支持，尤其對取消汽油稅以支撐國內汽車需求、可能穩定製造商利潤基礎的舉措持正面看法。

高市政府上個月推出的疫情限制放鬆以來最大規模的經濟一籃子計劃，包含了約 9,800 億日元的促進工資增長措施，主要針對中小企業。然而，曾領導豐田汽車公司工會的金子晃浩警告，在關鍵的薪資談判前，將大公司排除在針對漲薪企業的稅收優惠政策之外，可能會影響企業的整體情緒。

他同時敦促政府加強提高生產力的措施，包括支持數位投資，以幫助維持日本的全球競爭力。

隨著新一年的薪資談判即將正式開始，金子晃浩強調，這是自工會首次加強行動以來的第四年，存在加薪訴求可能變得例行公事而非目標明確的風險。