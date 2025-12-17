鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-17 14:25

沐曦股份今 (17) 日登陸上海交易所科創板，發行價每股人民幣 104.66 元，上市首日股價大幅開高 568.83%，盤中最高漲幅超過 750%，觸及 895 元，高過摩爾線程，較發行價上漲 664.38%，中一簽最高或可獲利 39.5 萬元，超越日前上市的摩爾線程，成為 A 股全面註冊制以來最賺錢新股。

沐曦股份成立於 2020 年 9 月，總部位於上海，是中國稀缺的「全端 GPU」設計與量產企業，主要業務為高效能通用 GPU 晶片及解決方案，產品廣泛應用於 AI 智算、資料中心、雲端運算、自動駕駛等前沿領域。

‌



作為專注高效能通用 GPU 及 AI 推理晶片的硬科技企業，沐曦股份不僅吸引了國家 AI 產業投資基金、中國電信天翼資本、京東、美團等重量級策略投資者，更在網下詢價階段引發機構搶籌。

根據先前公告，沐曦股份本次發行總規模為 4010 萬股，佔發行後總股本的 10.02%，其中戰略配售部分鎖定 760.54 萬股，佔 18.97%，由中國國家級基金與互聯網巨頭聯合組成的「豪華陣容」。中國國家人工智慧產業投資基金領銜，中國電信旗下天翼資本、京東旗下的宿遷雲邦、美團旗下的三快科技、格林達、小商品城全資子公司商城金控及盈峰集團等悉數參與，彰顯產業資本對國產 GPU 長期價值的高度認可。

以發行價計算，私募大老葛衛東直接持有沐曦股份市值約 15.01 億元，而他實質控制的混沌投資持股市值則大約為 13.19 億元，紅杉資本旗下的紅杉只瀚辰、紅杉雅恆合計持股市值約 15.77 億元，經緯創投下 6 億元合計市值達到 19.311 億元。