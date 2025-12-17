鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 20:00

Google(GOOGL-US) DeepMind 共同創辦人兼執行長 Demis Hassabis 近日對人工智慧（AI）新創投資熱潮提出警告，直言當前市場氛圍中，部分現象已顯露出「難以長期維持」的風險。

AI新創估值過熱成泡沫！Google DeepMind執行長示警：恐難長期維持。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，Hassabis 在最新一期《Google DeepMind: The Podcast》中指出，全球 AI 融資環境正快速升溫，其中部分極早期新創公司估值過高，已開始出現泡沫跡象。

他表示，有些 AI 新創「幾乎還沒真正開始運作」，卻在成立初期就獲得動輒數百億美元的估值，這種情況讓人質疑其商業模式與長期可行性。

他坦言，從整體來看，這樣的估值水準「大概無法持續」。

不過，Hassabis 也特別區分了天價種子輪融資，與 Google 等大型科技公司大舉投入數十億美元建設 AI 基礎設施之間的差異。

他指出，科技巨頭的高估值背後，仍有「大量真實且具體的商業基礎」作為支撐，與部分尚未驗證市場需求的 AI 新創並不相同。

儘管在他看來 AI 在短期內確實被過度炒作，但從中長期角度來看，市場對 AI 所能帶來的深層影響，反而可能仍被低估。

Hassabis 進一步指出，任何重大技術轉變，幾乎都會經歷一段「過度修正」的過程，特別是當市場態度在短時間內從懷疑快速轉為狂熱時，更容易推升估值失衡。

他回憶，DeepMind 創立初期幾乎乏人問津，但十多年後，AI 已成為全球商業與科技領域的核心焦點。他形容，這種劇烈轉折，往往是一種「對先前低估的過度反應」。

即便如此，Hassabis 強調，他並不特別擔心 AI 是否正處於泡沫階段，而是專注於自身任務。

Google DeepMind 目前負責打造支撐 Google 產品的 AI 模型，包括 Gemini，同時也主導公司在尖端 AI 領域的研究方向。

AI 新創估值飆升，投資人態度分歧

在 Hassabis 發言之際，AI 新創的高估值趨勢仍未降溫。

多家媒體指出，不少年輕創辦人甚至剛離開校園或選擇輟學，就成功募得數百萬甚至上億美元資金，並吸引頂級投資人與 AI 人才加入。

例如，史丹佛大學輟學生 Carina Hong 今年便為其 AI 數學新創公司 Axiom Math 募得 6,400 萬美元，並成功從 Meta(META-US) 與 Google Brain 延攬資深研究人員。

此外，僅今年，《Business Insider》受訪的 16 名年輕創辦人，合計募資金額就已超過 1 億美元。

然而，市場並非一致看多。橡樹資本共同創辦人 Howard Marks 近日也提醒，部分投資人正湧入缺乏實際營收與獲利紀錄的 AI 新創，風險不容忽視。