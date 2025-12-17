鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 11:20

為了打造人工智慧（AI）優先的工作環境，Meta(META-US) 正擴大員工使用來自 Google(GOOGL-US) 與 OpenAI 等競爭對手的 AI 工具權限。

Meta利用Google與OpenAI工具打造「AI 核心工作模式」！助力員工日常工作。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，內部文件與公告顯示，Meta 一直在鼓勵員工將 AI 工具整合到幾乎所有工作流程中。

Meta 首席資訊長 Atish Banerjea 在 6 月備忘錄中指出，公司優先目標之一是「讓 AI 成為我們工作的核心」，並計畫將自家 Llama 系列模型與其他公司產品結合使用，讓員工在日常工作中充分利用 AI 能力。

今年 11 月，一名 Meta 工程師在內部貼文中表示，員工可以使用 Google Gemini 3 Pro 以及 OpenAI ChatGPT-5。

該貼文還列出了員工可使用的各項 AI 工具及其用例，《Business Insider》已將清單重現如下：

AI 工具 用例 Agentic Auto 一個具備工具和子代理的「頂級」代理。 Advanced Auto 一個實驗性代理，能「處理更複雜的任務」。 Agentic Auto with GPT-5 Thinking 「頂級」代理：思考時間更長以提供更佳答案。 iLlama 一個「快速」的 Llama 3.1 模型，針對 Meta 內部問題進行優化。 Llama 4 Maverick Llama 4 Maverick 模型，不包含任何 Meta 內部內容。 GPT-4.1 一個「進階」語言模型，不包含 Meta 內部上下文。 Gemini 3 Pro 進階語言模型，不包含 Meta 內部上下文。 [已淘汰] Classic Agent 經典代理 — 傳統代理模式，已被 Agentic Auto 取代，將於近期移除。 Devmate 具開發環境的 AI 程式設計助手。

Meta 發言人表示：「眾所周知，這是公司的優先事項，我們專注於利用 AI 協助員工的日常工作。」

Meta 擁抱競爭對手 AI 工具

自 6 月起，Meta 開放員工使用多款競爭對手的 AI 模型，其中包括內部程式碼工具 Devmate（使用 Anthropic 的 Claude 模型）、Google Gemini 與 NotebookLM Pro，旨在「提升工作效率與影響力」。

Banerjea 表示，這些工具將幫助員工「更聰明地工作、產生更大影響」。

Meta 同時投資數百億美元開發自家面向消費者的 AI 模型，並提供員工使用名為 Metamate 的內部 AI 助手，基於 Llama 模型運作。

此外，今年夏天，Meta 與新創公司 Midjourney 達成合作，將其 AI 影像生成器整合至 Meta 產品與模型中，公司於 10 月向員工開放這項工具，用於「概念設計與生產用途」，以加速設計工作與創意原型製作。

整合 Google 生態系統

Gemini 並不是 Meta 採用的唯一 Google 工具。公司在夏季將內部生產力套件遷移至 Google Workspace，包括 Chat、Gmail、Docs 和 Drive。

Meta 表示，此舉可「解鎖 AI 驅動功能」，並更好地整合公司擴張中的工具組合。

在工程領域，Meta 擴大智慧程式設計系統使用，包括 Google Gemini 3 Pro，並探索與 OpenAI Codex CLI 及 Google Gemini CLI 的整合。

Reality Labs 執行長 Maher Saba 表示，公司策略重點不在特定工具，而在於「提升生產力、加速開發，確保員工獲得最佳智慧程式設計體驗」。

為鼓勵員工嘗試與使用 AI，Meta 還將 AI 使用遊戲化。

今年早些時候，公司推出內部遊戲「Level Up」，員工使用 AI 不同方式可獲得徽章。