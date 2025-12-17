鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 11:50

Google(GOOGL-US) 共同創辦人布林（Sergey Brin）最近在史丹佛大學工程學院百年慶典上坦言，他曾在 2019 年 12 月決定退休，想像自己會過著悠閒的日子，「坐在咖啡館裡研究物理」，但事實證明，他很快就後悔了。

Google創辦人布林談AI與Gemini：評估Google AI、創業教訓與學習建議。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，新冠疫情的爆發打亂了布林的計畫。他打趣說：「那根本行不通，因為咖啡館都關了。」

‌



他還表示，退休後因缺乏一貫依賴的智力刺激，讓他感到「精神陷入低潮」、「有些不夠敏銳」。

因此，隨著 Google 允許部分員工回辦公室，布林立刻跟進，也投入開發 Google 旗艦 AI 模型 Gemini。

他說：「能有這樣的技術創意出口，我覺得非常有成就感。如果我保持退休，那將會是很大的錯誤。」

布林也坦率評估了 Google 的 AI 發展。儘管 Google 在 2017 年發表了奠定現今大部分 AI 模型基礎的《Transformer》論文，但他認為公司在 AI 技術上的投資不足，且因擔心聊天機器人會「說傻話」，而不敢將技術推向大眾。

他指出，OpenAI 把握機會快速發展，「這對他們來說是好事」。

不過，他也強調，Google 仍具競爭優勢，依靠長期在神經網路研究、專用 AI 晶片及大型資料中心的投資，「很少公司能有這種規模」。

談到學生在 AI 時代應該學什麼，布林提醒不要逃避技術領域。他說：「不要因為 AI 很會寫程式就去學比較文學，AI 在比較文學方面可能甚至更厲害。」

布林也分享創業者常犯的錯誤，自己在 Google Glass 上就曾犯過。

他承認，自己曾因急於推出產品而未考慮價格、精緻度或實用性，甚至產品根本都還沒準備好。他

說：「每個人都以為自己是下一個賈伯斯，我也犯過這個錯誤。」