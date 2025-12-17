search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

Google創辦人布林談AI與Gemini：評估Google AI、創業教訓與學習建議

鉅亨網編譯莊閔棻

Google(GOOGL-US) 共同創辦人布林（Sergey Brin）最近在史丹佛大學工程學院百年慶典上坦言，他曾在 2019 年 12 月決定退休，想像自己會過著悠閒的日子，「坐在咖啡館裡研究物理」，但事實證明，他很快就後悔了。

cover image of news article
Google創辦人布林談AI與Gemini：評估Google AI、創業教訓與學習建議。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，新冠疫情的爆發打亂了布林的計畫。他打趣說：「那根本行不通，因為咖啡館都關了。」


他還表示，退休後因缺乏一貫依賴的智力刺激，讓他感到「精神陷入低潮」、「有些不夠敏銳」。

因此，隨著 Google 允許部分員工回辦公室，布林立刻跟進，也投入開發 Google 旗艦 AI 模型 Gemini。

他說：「能有這樣的技術創意出口，我覺得非常有成就感。如果我保持退休，那將會是很大的錯誤。」

布林也坦率評估了 Google 的 AI 發展。儘管 Google 在 2017 年發表了奠定現今大部分 AI 模型基礎的《Transformer》論文，但他認為公司在 AI 技術上的投資不足，且因擔心聊天機器人會「說傻話」，而不敢將技術推向大眾。

他指出，OpenAI 把握機會快速發展，「這對他們來說是好事」。

不過，他也強調，Google 仍具競爭優勢，依靠長期在神經網路研究、專用 AI 晶片及大型資料中心的投資，「很少公司能有這種規模」。

談到學生在 AI 時代應該學什麼，布林提醒不要逃避技術領域。他說：「不要因為 AI 很會寫程式就去學比較文學，AI 在比較文學方面可能甚至更厲害。」

布林也分享創業者常犯的錯誤，自己在 Google Glass 上就曾犯過。

他承認，自己曾因急於推出產品而未考慮價格、精緻度或實用性，甚至產品根本都還沒準備好。他

說：「每個人都以為自己是下一個賈伯斯，我也犯過這個錯誤。」

目前深度參與 Gemini 開發的布林表示，AI 快速發展讓他充滿動力。他說：「創新的速度真的很驚人，如果你一個月沒看新聞，就會落後很多。」


文章標籤

Google創辦人Sergey BrinAI人工智慧Gemini退休創業學習TOP學生建議

相關行情

台股首頁我要存股
Alphabet公司(A)306.57-0.54%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty