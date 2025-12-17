鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 15:40

一場看似平常的暴雨，竟引發了價值數百億美元的 AI 基礎設施股大幅波動，使數據中心服務商 CoreWeave(CRWV-US) 在短短六週內市值蒸發 330 億美元，跌幅超過六成。

WSJ解析本輪AI股大崩盤：一場暴雨引發的全球股市慘案。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，同期，博通 (AVGO-US) 與甲骨文 (ORCL-US) 在三個交易日內均下跌逾 17%，凸顯市場對 AI 泡沫的擔憂，已從資本支出延遲蔓延至整個產業鏈。

這場危機始於德州丹頓市的一個施工現場。一個 CoreWeave 當地大型 AI 數據中心集群的施工，因夏季暴雨與強風延誤約 60 天。

該數據中心原計畫安裝約 260 兆瓦計算能力並租予 OpenAI 使用的集群，但完工日期已推遲數月。

CoreWeave 首席執行長 Michael Intrator 在 11 月財報電話會議上前後矛盾的訊息，更加劇投資者恐慌。

他先淡化問題，稱「只是單一數據中心出現問題」，隨後被首席財務官糾正為「一個數據中心供應商」遭遇延遲，暗示問題範圍更廣。

此番矛盾表述，使 CoreWeave 股價單日暴跌 16.3%。

這起事件讓外界看清，AI 基礎設施產業正承受結構性壓力，擴建節奏遠快於實際交付能力，而市場估值早已提前反映對未來成長的高度期待。

此外，建設延誤也波及整個行業。雲端服務提供商甲骨文與定制晶片設計商博通，因部分支出延後而遭股價雙位數下跌。

博通三個交易日累計跌幅達 18%，創 2020 年 3 月以來同期最差表現；甲骨文公布資本支出增加後，債券市場震盪，提升大型科技公司資本成本。

建設速度與交付能力的裂痕

知情人士指出，除了天氣因素，CoreWeave 及合作夥伴在德州及其他地區的數據中心因設計修改亦遭延誤。這導致原計畫租予 OpenAI 的大型計算集群，交付時間推遲數月。

在此背景下，CoreWeave 高度槓桿化的營運模式也浮上檯面。

公司透過高成本融資大量採購輝達先進 AI 晶片，並將其部署在向第三方業者租用的數據中心機架中，再將運算資源轉租給 AI 客戶。

而當施工與交付出現延誤時，這種依賴快速週轉的模式顯得特別脆弱。

CEO 矛盾表態加劇恐慌

在 11 月 10 日的財報電話會議中，Intrator 先是表示「一個數據中心出現問題」，又稱「會趕上進度」，但隨後被財務長糾正，指出延誤涉及整個供應商範圍。

Intrator 後又將施工延誤描述為「系統性挑戰」，並提到公司正多元化建設供應商以減輕延誤影響。

然而，隔日在接受《CNBC》訪問時，Intrator 再次重複「單一數據中心」的說法，在主持人提示後才改口。

當日，CoreWeave 股價從財報發布後的 105.61 美元跌至 88.39 美元，單日跌幅 16.3%，之後股價持續下滑至 12 月。

CoreWeave 高負債與盈利壓力

與此同時，D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 還指出，CoreWeave 擁有「科技產業中最難看的資產負債表，沒有之一」。

儘管最近一季度營收與去年同期相比翻倍至近 14 億美元，公司仍虧損 1.1 億美元。

Luria 指出，CoreWeave 目前約 4% 的營運利潤率，甚至不到公司為了替客戶部署運算能力、所承擔多數債務利息支出的一半，使人難以看出其未來要如何實現獲利。

他表示：「看漲者認為公司會透過規模化來獲利，很多公司起步時利潤率都很低，但這已經是一家具備規模的公司，這裡沒有規模化正在發生。」

上週，CoreWeave 完成 22.5 億美元可轉換債券發行，雖降低部分融資成本，但也可能稀釋股東權益並壓低股價。

公司債務違約保險成本已飆升至 7.9 個百分點。

AI 基礎設施投資信任危機

《華爾街日報》指出，CoreWeave 事件凸顯出整個 AI 行業面臨的信任危機。快速增長與大量資本投入引發外界對盈利模式及長期價值的質疑。

以準確預測安然倒閉聞名的知名做空者 Jim Chanos 對 CoreWeave 的公開批評，更是進一步加劇市場對 AI 泡沫的擔憂。

10 月底，在對沖基金 Two Seas Capital 公開表態反對後，Core Scientific 股東最終以明顯多數票否決了 CoreWeave 提出、金額約 90 億美元的併購提案。

Two Seas 創辦人兼首席投資長 Sina Toussi 指出，這筆交易對 CoreWeave 本身而言具有合理性，因為可望降低其新建資料中心的融資成本，但他認為 CoreWeave 執行長 Intrator 所提出的交易架構存在缺陷，且對 Core Scientific 的估值偏低。