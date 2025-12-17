鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 18:00

人工智慧 (AI) 趨勢已經成為重塑全球經濟與市場的最關鍵力量，在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾的眼中，AI 將在 2026 年為經濟帶來助力，但同時也可能對你我的工作造成影響。

AI重塑經濟與就業生態 Fed主席鮑爾釋訊息 (圖:Reuters/TPG)

鮑爾上周在 Fed 宣布今年連續第三次降息後的記者會中，闡述了 AI 對經濟的短期與長期影響。他指出，AI 可能提升生產力，但就業市場也可能面臨衝擊。

‌



他說：「AI 可能對生產力有影響，但也可能帶來社會及勞動市場的挑戰，而我們尚無有效工具因應。」

AI 推升 GDP

在上周會議中，Fed 官員對 2026 年經濟成長預測上修至 2.3%，高於 9 月時的 1.8%。鮑爾表示，經濟成長的主要推手，可能是對 AI 技術的投資。

他當時說：「AI 在資料中心及相關領域的支出，支撐著企業投資。AI 支出將持續，消費者也持續消費，因此明年基本的經濟成長應該會相當穩健。」

Fed 指出，AI 對經濟的影響，主要來自新建的倉儲式資料中心、以及為了支撐資料中心運作所需的數十億美元先進晶片投資。根據哈佛經濟學教授、曾任歐巴馬經濟顧問的佛曼 (Jason Furman) 的分析，2025 年上半年，經濟成長有 92% 來自電腦設備投資。

生產力提升伴隨裁員風險

鮑爾進一步解釋，AI 目前可支撐企業成長，但未來可能對就業市場帶來更廣泛的影響。

他說：「如果你看看 AI 能做什麼，並將其運用在個人生活中，我想很多人都有這樣的體驗，你就能看到生產力的潛力。我認為使用它的人會更有效率，但也可能讓其他人需要尋找新的工作。」

根據美國勞工統計局 (BLS) 最新數據，以每工作 1 小時的經濟產出衡量的生產力，在今年第 2 季成長 3.3%。經濟學家認為，生產力上升可能帶動工資、企業獲利與生活水準提升。

鮑爾表示，高生產力的趨勢可追溯到本世紀初。近年的生產力提升，大多與自動化及疫情期間的變革有關，但 AI 可能已經開始發揮影響力。

鮑爾說：「我們確實看到生產力提高，但說這是生成式 AI 的貢獻還太早。疫情可能促使人們更積極採用自動化與電腦化，來取代人力，這本身就提升了生產力。」

Fed 關注就業市場

Fed 同時將就業市場的疲軟納入經濟預測，部分原因可能是企業擴大採用 AI。雖然有些公司在宣布裁員時把 AI 技術列為其中一項理由，但目前失業補助的申請件數尚未激增，在鮑爾看來，此現象「值得注意」。