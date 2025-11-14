鉅亨網編譯羅昀玫 2025-11-14 06:25

輝達轉投資的雲端新秀 CoreWeave 週四 (13 日) 慘崩逾 8%，市場反應源自《The Verge》一篇報導預告，將這家快速崛起的 AI 基礎設施供應商形容為「AI 泡沫的核心」，並對其商業模式及對輝達的高度依賴提出質疑。

CoreWeave遭點名「AI泡沫核心」股價暴跌逾8% (圖：shutterstock)

CoreWeave (CRWV-US) 週四股價大殺四方，早盤自 84 美元附近開出後迅速轉跌，盤中一路震盪下探至 77.25 美元的日內低點。雖然午後略有回穩，但反彈力道有限，終場收在約 78.70 美元，較前一日大跌約 8%。

美國科技媒體《The Verge》預告了一篇即將發布的調查報導，內容檢視 CoreWeave 如何從一家以太幣挖礦公司快速轉型為主要的 AI 基礎設施供應商，目前市值接近 400 億美元。

被譽為是輝達「小金雞」的 CoreWeave 成立於 2017 年，前身為 Atlantic Crypto，由幾位大宗商品交易員創立，總部位於紐澤西的公司，在加密貨幣市場走弱後，將原本用於挖礦的 GPU 轉投入 AI 運算市場，並迅速擴張。

CoreWeave 的商業模式包含籌集大量資金，建造充滿輝達 GPU 的資料中心，並將運算能力出租給主要的 AI 公司。

僅今年一年，CoreWeave 就與 Meta (META-US) 和 OpenAI 等科技巨頭簽下數十億美元規模的合約，使其成為 AI 基礎建設需求暴增下的重要供應商。

報導強調，CoreWeave 幾乎不可能在缺乏輝達大規模資金與硬體支持的情況下運作，並對其模式在 AI 需求出現波動時是否能維持提出疑問。

被譽為是輝達「小金雞」的 CoreWeave 商業模式遭到質疑 (圖：shutterstock)

CoreWeave 於 2023 年 3 月上市，定位為 AI 運算基礎設施的重要供應者。

英國巴克萊銀行分析師近期發布報告寫道，CoreWeave 本季發展凸顯了投資人長期以來擔心的營運風險，這也是新興 AI 基礎設施產業首次面臨此類問題。他強調，這些大型 AI 資料中心並非單純的工程建設，相關挑戰應被更嚴肅看待。

研究機構 MoffettNathanson 分析師表示，最新情況顯示，一旦未來 AI 算力需求不若過去強勁，企業的整體前景可能將面臨更大壓力。