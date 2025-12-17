2025-12-17 16:00

即使美光 (MU-US) 今年來一路大漲將近 180%、市值暴增約 2000 億美元，Needham 分析師認為，記憶體晶片價格的漲勢還會延續好幾季，並繼續支撐其股價動能。

美光預定在美東周三 (17 日) 收盤後公布 2026 會計年度第 1 季財報，在財報公布前夕，Needham 分析師 N. Quinn Bolton 把美光股價目標由每股 200 美元上修至 300 美元，並重申「買進」的投資建議評等。

‌



美光是 DRAM 市場 (用於 PC 與伺服器) 的領導者，也是快閃記憶體 (用於智慧手機與固態硬碟) 的供應商。而在 AI 伺服器所需的高頻寬記憶體 (HBM) 市場，美光也躍居主要供應商。

Bolton 周二說：「資料中心市場需求依舊強勁，我們預期記憶體晶片現貨價格飆升，並帶動未來幾季的合約價格上漲。」

美光周二收盤下跌 2%，報每股 232.71 美元。

根據 Bolton，美光第 1 季的記憶體晶片平均價格，較前一季上漲 162%，而他預期，由於主要製造商無法大幅擴增產量，記憶體供應將持續有限。

他說：「產業供需仍持續吃緊，2026 年不太可能緩解。」